Top14. Stade Français : Hans-Peter Wild ''décu par l'état d'esprit'' de Fickou

Le patron du Stade Français s'est enfin exprimé sur le cas Gaël Fickou. Il se dit déçu par le joueur et son état d'esprit.

C'est désormais la fin du feuilleton Gaël Fickou qui fait débat depuis quelques semaines. L'ancien joueur du Stade Français est désormais au Racing 92 depuis lundi. Si son transfert était déjà acté pour la saison prochaine afin d'alléger la masse salariale du club parisien, personne n'avait vu venir son départ dès le mois d'avril. Surtout pas Hans-Peter Wild.

L'homme d'affaire allemand s'est exprimé au journal L'Équipe ce mardi. Dans cet entretien, il partage sa déception, mais pas sa colère : "Je suis très déçu. Déçu par son état d’esprit. Cela ne se fait pas de quitter ses partenaires en cours de saison. Le club avait besoin de lui pour tenter d’accrocher le top 6". Les mots peuvent paraître durs, mais Hans-Peter Wild a tout de même fait un effort financier sur le recrutement du joueur en provenance du Stade Toulousain. Pour rappel, le Stade Français avait racheté la dernière année de contrat du centre international pour 700 000 €. Gaël Fickou devenait donc l'un des joueurs les mieux payés du championnat avec 1M€ par an, sur 5 ans. Wild estime donc "s'être fait avoir par les agents" dans cette histoire.

On apprend également que ce sont Thomas Lombard et Gonzalo Quesada qui ont convaincu le patron de libérer Gaël Fickou avant la fin de la saison : "Le point de rupture date du jour (mardi 13 avril, ndlr) où Gaël Fickou est venu voir Gonzalo Quesada pour lui dire qu’il ne voulait plus jouer sous les couleurs du Stade Français et qu’il souhaitait partir au Racing 92". Wild n'était pas de cet avis-là et souhaitait que Fickou honore sa fin de saison dans un club en difficulté : "A la base quand on m’a évoqué cette histoire de départ pour le Racing l’an prochain, j’aurais imposé à Gaël Fickou de respecter son contrat. Mais Thomas Lombard et Gonazalo Quesada m’ont convaincu de le libérer et que ce serait bénéfique pour le club financièrement, que nous pourrions recruter plusieurs joueurs grâce à son départ". Le cas Fickou change le paysage rugbystique français et fait débat. Le rugby doit-il assumer ce côté du professionnalisme et permettre une plus grande attractivité ? Ou simplement le réguler ?