Top 14. Pierre Aguillon estime que ''les valeurs foutent le camp'' en parlant du transfert de Fickou

Le centre du Stade Rochelais, Pierre Aguillon, a donné son avis sur le cas Gaël Fickou. Il ne garde pas la langue dans la poche.

Le transfert de Gaël Fickou fait beaucoup réagir à tous les niveaux du rugby. Que ce soit dans les hautes sphères ou dans le rugby amateur. Pour rappel, le Racing 92 a réussi à obtenir le centre international avant la fin de son contrat au Stade Français. Si c'est une manière d'alléger la masse salariale du club parisien, c'est aussi un très gros coup de la part des Franciliens. Cependant, Gaël Fickou a souhaité rejoindre son nouveau club en avance, sans attendre la fin de la saison. Et cette demande a été acceptée alors que le derby devait se jouer aujourd'hui.

La situation est assez incompréhensible pour la plupart des supporters, tout comme Pierre Aguillon, centre du Stade Rochelais. Après sa victoire face au LOU ce samedi (38-23), il est revenu sur ce transfert en pleine saison et ses mots ne sont pas tendres : "Pour moi, c'est un peu n'importe quoi. Je ne sais pas si on peut le commenter, mais j'ai beaucoup de mal avec ces choses. Il n'y a plus de contrat, plus rien. Quand un mec ne joue pas, on peut comprendre qu'il aille chercher du temps de jeu pour un club qui a besoin à son poste. Mais quand le mec est titulaire tous les week-end, c'est un peu incompréhensible qu'on puisse le vendre en cours de saison".

Aguillon n'hésite pas à mettre une couche de plus sur les clubs : "Ce sont un peu les valeurs qui foutent le camp, mais c'est le rugby professionnel d'aujourd'hui, ça marche comme ça. Les clubs sont des entreprises, les joueurs ont des valeurs marchandes. On est un peu vendus. Il ne faut pas que ça aille trop loin non plus même si je pense que c'est déjà le cas".