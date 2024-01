SONDAGE. XV de France. Galthié, l’homme de la situation pour (presque) tout le monde, mais…

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié est toujours très populaire, selon un sondage Odoxa, mais sa cote de popularité baisse sur certains points.

Fabien Galthié n’est plus en état de grâce. Après le séisme de la Coupe du monde, le sélectionneur a été conforté, mais perd son rôle d’intouchable. Ainsi, cette réalité palpable dans les discussions de comptoir se mesure via un sondage Odoxa paru le 28 janvier.

Chez les amateurs de rugby, seulement 6% des sondés pensent que l’ancienne légende de Colomiers et du Stade Français est un mauvais sélectionneur. S’il reste minime, ce chiffre a triplé depuis le mondial. La cote d’impopularité de Fabien Galthié était d'uniquement 2% en septembre.

Ainsi, 94% des passionnés interrogés pensent qu’il reste un bon sélectionneur. Chez les amateurs d’ovalie, Fabien Galthié reste donc l’homme de la situation. Cependant, les sondés ont-ils conservé le même niveau de confiance envers le sélectionneur malgré l’échec du mondial ?

Parmi les amateurs de rugby interrogés, seulement 47% d’entre eux pensent que Fabien Galthié est un “très bon sélectionneur”. Depuis le mondial, l’ancien entraîneur du MHR ne voit plus cet adjectif arriver à la majorité. Cette appellation a ainsi baissé de 13% comparé aux prémices du mondial, néanmoins aucune raison n’est détaillée au sein du sondage.

Chez le grand public, la baisse de confiance envers Fabien Galthié en tant que “très bon sélectionneur” est sensiblement la même. En parallèle, 12% des personnes interrogées dans la catégorie “ensemble des Français” pensent qu’il est un mauvais sélectionneur.

La FFR a conforté Galthié

Au sein de la fédération, Fabien Galthié n’a néanmoins jamais été inquiété. Rapidement, le président Florian Grill avait indiqué qu’il était “la bonne personne pour les années à venir”. Dans les jours suivants l’élimination en quart de finale, les deux hommes se sont rencontrés pour confier leur confiance mutuelle, l’un envers l’autre.

Néanmoins, certains acteurs avaient tout de même voulu ajouter de la nuance à cette équation. Ainsi, le vice-président de la FFR en charge du haut-niveau déclarait ceci, selon Ouest-France : “On ne peut pas exactement partir sur les mêmes bases, ce serait une erreur. Mais on ne peut pas non plus tout balayer et repartir de zéro. On doit trouver le bon compromis”.

