Cette année, il y a eu du mouvement en équipe de France, mais pas uniquement chez les joueurs ! Le staff des Bleus a été recomposé, avec des petits nouveaux !

Arlettaz, nouveau patron de l'attaque

Eh oui, annoncé depuis plusieurs mois aux côtés de Fabien Galthié, Patrick Arlettaz a officiellement pris ses marques avec la tunique bleue. L'ancien entraîneur de l'Usap sera en charge de l'attaque du XV de France, et remplace donc un certain Laurent Labit, parti au Stade Français.

Si la mission ne s'annonce pas des plus faciles, au vu des attentes que suscite la réussite offensive de l'équipe de France, ce dernier reste simple : "On m’a pris pour qu’on soit le plus performant possible quand on a le ballon." (Actu Rugby)

Réuni avec l'ensemble du staff, dont Fabien Galthié et Laurent Sempéré, Patrick Arlettaz s'est donc lui-même entrainé à construire des séances d'entraînement adapté au XV de France. Ce mardi 5 décembre, ces derniers ont donc pu coacher les jeunes espoirs de Massy, ainsi que l'équipe de France U20 développement.

Le successeur de Labit est un vrai personnage du rugby français, et n'a pas sa langue dans sa poche. Les amateurs du Top 14 peuvent en témoigner. D'ailleurs, ce dernier le sait : "J’ai un caractère à proposer. Je ne suis pas d’un naturel timide ou introverti. Je ne sais pas trop être différent de qui je suis. J’arrive comme je suis et je ne triche pas. Je fais comme j’ai l’habitude de faire."

🏉🇫🇷 De l'ordre et de la précision 👌Le style de Patrick Arlettaz nouvel entraîneur de l'attaque du XV de France 🔽 #rugby pic.twitter.com/JYpK3xqkle December 5, 2023

"Je trouve que c'est un chef sympa"

Pour Arlettaz et Sempéré, l'atmosphère de l'équipe de France est quelque peu différente de celle observée en club. Néanmoins, pour ces deux petits nouveaux, rien ne semble compliqué pour le moment : "On apporte tous des caractéristiques différentes. Bien évidemment, il y a un cadre qui est performant au vu des dernières années. On a tous la volonté de rentrer dans ce cadre-là. Mais il fait bouger légèrement les lignes pour qu’on s’y sente à l’aise."

À vrai dire, il faut bien des hommes de caractère pour gérer le XV de France, non ? En tout cas, le principal intéressé ne changera pas du tout au tout : "J'ai des croyances avec mon argumentaire. Je les propose. Je trouve que c'est un chef sympa (...) S'il n'était pas prêt à la discussion, s'il n'était pas ouvert, s'il n'avait pas envie de quelque chose d'un peu différent en termes de proposition, il ne m'aurait pas pris à moi." (Actu Rugby)

Passé par Narbonne, Montpellier et Perpignan, l'équipe de France et le niveau international est un univers que ne connait que très peu Arlettaz. Pourtant, le stratège devra vite apprendre, au vu des prochaines échéances européennes pour les Bleus, dont le Tournoi des 6 Nations. Honnête avec lui-même, le néo-patron de l'attaque des Tricolores a soif s'apprendre : " Je ne connais pas le sport de très haut niveau. Je l’ai regardé à la télé et je l’ai analysé aussi. Je suis friand d’apprendre pour progresser, d’intégrer toutes les exigences du très haut niveau, la brièveté de la préparation qu’on a et l’immense degré d’intensité dans ces matchs"

AUSTRALIE RUGBY. Panique aux Wallabies, leur Facteur X fuit le XV et change de sport