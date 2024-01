XV de France.''Faire mieux avec moins ?'' Galthié répond à Lartot sur les doutes de son 2e mandat

Fabien Galthié s’est exprimé à moins d’une semaine du choc entre le XV de France et l’Irlande, en ouverture du Tournoi des 6 Nations.

L’heure fatidique arrive. Le vendredi 2 février à 21h, le Vélodrome va trembler, d’abord sous la Marseillaise, puis sous les encouragements en direction du XV de France. Pour leur ouverture du Tournoi des 6 Nations, les Bleus affrontent l’Irlande.

En première confrontation, cette affiche fait saliver autant qu’elle inquiète. Sur les deux dernières éditions du Tournoi, l’affrontement entre les deux nations prend des airs de finale officieuse. Après la débâcle de l’an dernier à Dublin et afin d’oublier le revers de la Coupe du monde, les Bleus veulent taper fort d’entrée.

Présent dans l'émission Stade 2, Fabien Galthié a répondu aux questions de Matthieu Lartot et Inès Hirigoyen. Pour entamer son second mandat, le sélectionneur avec le meilleur taux de victoire de l'histoire des Bleus (80%) a reconduit une majorité des acteurs du dernier mondial. "On assume tout, les bons moments, comme les moments difficiles. Sur le chemin, il y a des obstacles.[...] Il faut souffrir pour gagner.", confie le sélectionneur.

Le sélectionneur est ensuite questionné par Matthieu Lartot sur les problèmes de budget de la Fédération et sur les restrictions qu'il connait sur son début de deuxième mandat. Avec 34 joueurs au lieu de 42, notamment, le journaliste lui demande : "Comment faire mieux avec moins ?" Le sélectionneur répond ceci :

Les problématiques financières ne nous posent pas vraiment de soucis. On a un centre d'entraînement de haut niveau déjà présent à Marcoussis, le cadre de travail est parfait. Pour ce qui est du rassemblement des joueurs, les 42 joueurs étaient présents 3 jours après, on passait à 28. Réduire la voilure à 34, ça ne nous pose pas de problèmes. On connaît les joueurs depuis 5 saisons maintenant. La modification de la méthode, c'est même une bonne chose. Il faut évoluer, mais pas changer, car c'est une méthode qui marche, avec 80% de victoires et une défaite d'un point, dans les circonstances que vous connaissez face à l'Afrique du Sud."

Ensuite, le sélectionneur évoque l'absence d'Antoine Dupont et déclare : "Il a fait le choix, il y a deux ans, de participer aux Jeux Olympiques, c'était anticipé. On a un groupe de leader composé de 6 joueurs travaillant ensemble, Antoine en faisait partie et a été remplacé par Maxime Lucu. Thomas Ramos y est rentré à la place d'Anthony Jelonch, donc ce groupe existe toujours. Pour le capitanat, on a voulu faire vivre le leadership, tout en sollicitant d'autres ressources."

Des nouveaux noms pour le XV de France

Pour préparer cette rencontre face aux Celtes, 6 nouveaux joueurs ont été appelés par Fabien Galthié et son staff. En plus des 28 joueurs sécurisés, ces arrivants viendront combler l’effectif, au moins jusqu'à mercredi, inclus. Voici les concernés :

ABADIE Esteban (RC Toulon),

BARLOT Gaëtan (Castres Olympique),

BARRÉ Léo (Stade Français Paris),

GAILLETON Emilien (Section Paloise),

NOUCHI Lenni (Montpellier HR),

TUILAGI Posolo (USA Perpignan).

Forfait pour la réception de l’Irlande, Melvyn Jaminet ne peut revenir à Marcoussis. Pour le remplacer, Léo Barré fait son apparition dans les joueurs complémentaires. À ses côtés, Lenni Nouchi et Posolo Tuilagi ont fait forte impression auprès de Fabien Galthié et son staff. Ils remplacent respectivement Alexandre Roumat et Matthias Halagahu.

