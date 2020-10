SOLIDARITE - Le rugby français au soutien d'un amateur victime d'un infarctus

Victime d'infarctus, Thibaut Plaze ne jouera plus au rugby. Mais il est heureux d'être toujours en vie. Le rugby français s'est mobilisé pour le soutenir.

Le 27 septembre aurait pu être une journée dramatique pour le club d'Argentat et le rugby français. Ce dimanche en marge du match contre l'Union Saint Astier Neuvic, Thibaut Plaze a été victime d'un infarctus après avoir quitté la pelouse, rapporte La Montagne. Le joueur de 22 ans, dont les artères étaient bouchées, a été pris en charge par les pompiers avant de passer par le service des soins intensifs. Opéré, il est depuis en rééducation. Sa carrière de joueur s'est brutalement arrêtée ce jour-là mais Thibaut est toujours en vie. "C'est compliqué à encaisser, mais mieux pour ma santé." Pour le soutenir, son club et ses désormais anciens coéquipiers ont pris l'initiative de lui faire une vidéo avec des messages de soutien. Amis, amateurs comme professionnels ont répondu à l'appel. Des Lyonnais Doussain, Bastareaud et Goujon, en passant par la légende Harinordoquy, le Clermontois Pélissié et le Toulonnais Carbonel, ils ont voulu lui souhaiter un prompt rétablissement. Nous nous joignons à eux en souhaitant bon courage à Thibaut.