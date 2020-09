Section Paloise - Pour son licenciement, Tom Taylor réclame 1 million d'euros

Licencié à la fin de la saison par la Section Paloise, Tom Taylor va réclamer plus d'1 million d'euros à son ancien club.

Lors du confinement, un joueur de la Section Paloise n'a pas respecté les règles de confinement demandant de ne pas quitter le territoire. Tom Taylor, ancien trois-quart néo-zélandais arrivé à Pau en 2016, a donc été licencié par ses dirigeants fin juin. Il avait quitté le Béarn pour la Nouvelle-Zélande en plein mois de mars, et ce, sans l'accord du club.

L'ancien All Black de 31 ans a décidé de contester son licenciement en saisissant le conseil des Prud'hommes de Pau. Selon L'Equipe, un rendez-vous de conciliation aura lieu entre le club et le joueur le 1er octobre. Mais la Section Paloise pourrait avoir une petite surprise ce jour-là. Toujours selon L'Equipe, Tom Taylor demanderait près d'1 million d'euros à son ancien club pour ce licenciement. Cette somme correspond à ses salaires et droits d'images jusqu'en 2022. Pour le moment, le joueur a trouvé un autre club au Japon, les Toshiba Brave Lupus. Il ne devrait donc pas être présent à cette audience de conciliation à Pau.

