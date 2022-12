Sans le Toulousain Epée mais avec la pépite Grandidier-Nkanang, France 7 va-t-elle enchaîner à Dubaï ?

Les compositions des équipes de France de rugby à 7 ont été dévoilées pour le tournoi des Dubaï. Les Tricolores peuvent-ils remporter l'étape ?

Le 2 et 3 décembre prochain, aura lieu la prochaine étape du tournoi World Rugby Seven Series. Cette deuxième phase pour les hommes et premières pour les femmes se déroulera à Dubaï. La ville des Émirats arabes unis organise, depuis la création du tournoi en 1999, deux jours dédiés au rugby à 7. Au sein de la poule C, les Bleus affronteront : l’Irlande (16h35), l’Espagne (11h58), et l’Ouganda (7h28, heure française). Du côté des féminines, les Françaises seront opposées à la Nouvelle-Zélande (14h44), la Grande-Bretagne (11h11) et le Brésil (06h44).

🔥🇫🇷 𝐕𝐎𝐒 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐒 pour le 🇦🇪 @Dubai7s !

Rendez-vous vendredi et samedi pour la 2e étape de la saison ! #France7 #Dubai7s pic.twitter.com/vfubfnqvKR — France Rugby (@FranceRugby) December 1, 2022

La bonne dynamique bleue

Restructuration des Sevens World Series, pourquoi est-ce une excellente chose pour le rugby à 7 ?Les listes des Français(es) retenues pour le tournoi ont été dévoilées. Après une troisième place prometteuse à Hong-Kong pour les hommes, les Bleus comptent bien confirmer leur dynamique du moment. 11 de cette liste étaient présents lors du premier tournoi. Nisié Huyard, William Iraguha complètent l’effectif de Jérôme Daret à l'instar de Joris Simon (FFR) et Marius Domon (RC Toulon) suite aux forfaits de Paulin Riva (RC Auch/FFR) et Nelson Epée (Stade Toulousain). Côté féminin, cette étape sera le premier challenge de cette nouvelle saison. Lors de la précédente édition du World Rugby Seven Series, les Bleues ont obtenu une deuxième place après une saison plus que convenable. Mais la ville de Dubaï porte chance aux Françaises. Lors des deux étapes aux Émirats arabes unis, elles ont réussi à arracher par deux reprises la troisième place. Alors pourquoi pas aller tenter la plus haute marche du podium ?

L’Australie en leader

Cette année, le seven féminin a connu un triplé historique. L’équipe australienne a remporté les World Rugby Sevens Series, les Jeux du Commonwealth et la Coupe du monde de rugby à sept la même année. Pour cette première étape féminine, les Australiennes arrivent sans complexe. Leaders incontestables lors de l’édition 2021-2022, avec 4 premières places en 6 étapes, elles sont les grandes favorites. Mais quelle nation pourra les faire tomber ? Côté masculin, les hommes du pacifique veulent rééditer leur exploit de Hong-Kong. L'Australie a remporté une finale à suspense 20-17 et a mis fin à la domination des Fidji, qui avaient raflé les cinq derniers titres en Asie. À l’issue de la dernière journée du Rugby Sevens Series à Los Angeles, ils avaient réussi à chiper la première place aux Sud-Africains grâce à une saison plus régulière. Ils sont donc, eux aussi, les grands favoris pour cette étape à Dubaï.