Restructuration des Sevens World Series, pourquoi est-ce une excellente chose pour le rugby à 7 ?

World Rugby a annoncé la restructuration des Sevens World Series. Le circuit mondial ne comptera que 7 tournois. Pourquoi est-ce une bonne nouvelle ?

Ce mercredi, World Rugby a annoncé la refonte du format des Sevens World Series. À partir de décembre 2023, le circuit mondial de rugby à 7 ne comprendra que sept étapes contre onze pour la saison en cours. Le dernier tournoi fera office de "Grande finale" où seules les huit équipes les mieux classées après six manches pourront s'affronter afin d'être couronnées championnes des Series. Le classement sera d'autant plus important que le nouveau format prévoit de passer de 16 à 12 nations seulement chez les hommes comme chez les femmes. Les quatre nations les moins bien classées participeront à un tournoi de barrage avec relégation face aux quatre équipes les mieux classées des Challenger Series. Objectif ? Gagner sa place pour les Sevens World Series. La première édition de la nouvelle version du circuit mondial de rugby à sept se déroulera de décembre 2023 à juin 2024.



Pour l'heure, on ne connait pas encore les villes hôtes des sept étapes. Ce que l'on sait revanche, c'est que pour la première fois, les tournois seront à la fois masculins et féminins. "Suite à une année exceptionnelle pour le rugby féminin, les Series s'engageront pleinement dans la parité hommes-femmes avec des tournois combinés hommes et femmes dans chacune des sept manches, garantissant ainsi aux joueuses les mêmes opportunités de montrer leurs talents sur les plus grandes scènes du monde", explique le communiqué officiel. La fédération internationale espère ainsi toucher un maximum de fans à travers le monde, particulièrement dans les nations émergentes, tout en attirant de nouveaux supporters vers la discipline. "Le rugby à sept n'est pas un sport comme les autres. L'action ne s’arrête pas. Les Sevens World Series mettront en valeur les prouesses physiques et techniques de certains des athlètes les plus impressionnants du monde dans le cadre de manifestations festives sur plusieurs jours. L'avenir du rugby à sept est très prometteur."