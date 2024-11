Sans le meilleur sécateur du Top 14, le Racing 92 pourra-t-il résister au Stade Toulousain ?

Le Stade Toulousain, leader du Top 14, se déplace à Créteil pour affronter le Racing 92. Un choc entre deux solides défenses, marqué par l’absence de la machine à plaquer Ibrahim Diallo.

Une fois n'est pas coutume, le Stade Toulousain ouvrira le bal ce week-end en Top 14. Habitués aux matchs en prime time le samedi ou le dimanche soir, les Rouge et Noir se déplacent samedi sur la pelouse du Racing 92. Pas celle synthétique de l'Arena. C'est du côté de Créteil que les Racingmen vont tenter de tenir tête aux hommes d'Ugo Mola. Et la tâche ne s'annonce pas des plus faciles pour ceux de Lancaster. On ne vous apprend rien en vous disant que Toulouse est leader du championnat à l'orée de la 11e journée.

S'ils dominent (encore) le Top 14, c'est grâce à leurs sept succès dont trois ont été décrochés en déplacement. Ce qui fait du Stade la meilleure équipe à l'extérieur. Des succès acquis grâce à son attaque, mais surtout grâce à sa défense. Avec seulement 83 points en encaissés en voyage, la formation de la Ville rose est la seule à être sous la barre des 100 unités concédées. Ce qui en fait la meilleure défense du championnat.

Le Racing 92 sans Ibrahim Diallo

Cependant, le Racing 92 n'est pas en reste dans ce domaine, surtout à la maison où ils n'ont laissé que 66 points à leurs adversaires. On ne fait pas mieux en Top 14 en ce qui concerne les rencontres à domicile. Malheureusement pour les locaux, ils seront privés du meilleur plaqueur du championnat : Ibrahim Diallo.

Il est le premier joueur à avoir franchi la barre des 100 plaquages. Il en totalise 106 à l'orée de cette 11e journée à la faveur de neuf rencontres jouées dont sept comme titulaire depuis septembre dernier. Touché à l'épaule lors de la lourde défaite face au Stade Français, le troisième ligne international va cependant manquer plusieurs semaines de compétition.

Un abatage défensif qui pourrait faire défaut face à un Stade Toulousain qui n'aura rien à perdre, sauf peut-être la première place au profit de l'UBB. Rien de dramatique pour les champions de France. Les Rouge et noir devraient donc jouer sans pression mais avec beaucoup d'envie. Et des éléments qui auront à coeur de briller en vue des joutes européennes.

Le Racing 92 au révélateur toulousain

Du côté du Racing 92, on a besoin de points et surtout de confiance après une première partie de saison mitigée. Les protégés de Stuart Lancaster n'ont en effet glané que cinq victoires pour autant de défaites. Et ne sont pour l'heure pas dans les six places qualificatives. Un succès sur le leader leur ferait le plus grand bien.

À une semaine de la première journée de Champions Cup, ce choc sur la pelouse du stade Dominique-Duvauchelle entre deux excellentes défenses sera un vrai test pour les deux formations. Quelle attaque aura le dernier mot ? Réponse samedi en fin d'après-midi.