Sans Flament, le XV de France doit-il reconduire le duo Roumat Meafou à Twickenham ?

Alors que le XV de France sort d’une véritable démonstration face au pays de Galles, la question de la composition face à l’Angleterre à Twickenham se pose.

Sauf retour de dernière minute, Thibaud Flament ne devrait pas être présent à Twickenham pour défier l’Angleterre, ce samedi 8 février (17h45). En son absence, le XV de France devrait continuer de bricoler et pourrait se tourner de nouveau vers le polyvalent Alexandre Roumat. Le Toulousain serait alors associé à son compère en club, l’indéboulonnable Emmanuel Meafou.

Roumat-Meafou, partition maîtrisée…

Face au pays de Galles, l’association des deux a plutôt bien marché. Dans son rôle de bulldozer, Emmanuel Meafou a su mobiliser les défenseurs adverses efficacement. Tout en puissance, il a toujours été dans l’avancée et a démontré sa capacité à faire jouer derrière lui à plusieurs reprises.

En touche, le gabarit d’Alexandre Roumat (1,98 m) a permis de compenser les absences de taille de Charles Ollivon (1,99 m) et Thibaud Flament (2,03 m). Par ailleurs, l'habileté du Toulousain dans les airs est à l’origine de l’action amenant le dernier essai des Bleus sur le premier acte, inscrit par Louis Bielle-Biarrey à la 40ᵉ+1.

… mais des fausses notes

Cependant, tout n’a pas été mémorable au Stade de France, surtout pour un Alexandre Roumat en pleine expérimentation d’une titularisation en deuxième ligne. Ainsi, la cage tricolore a concédé pas moins de quatre turnovers dans la soirée, trois pour Roumat et un pour Meafou. C’est plus que tout le reste des avants cumulés. Moins à l’aise en 4 qu’en troisième ligne, l’ancien de l’UBB s’est montré combatif, mais pas forcément en réussite.

Revenant tout juste de blessures, Alexandre Roumat n’a pas montré la même activité qu’il a l’habitude de dévoiler avec le Stade Toulousain en troisième ligne. Si ce nouveau rôle de deuxième ligne le met logiquement moins à l’honneur offensivement, il n’a pas brillé défensivement non plus. Avec six plaquages réussis pour un manqué, il présente le moins bon bilan défensif du pack français, à égalité avec Uini Atonio.

Ainsi, des questions se posent alors : Alexandre Roumat est-il vraiment une solution efficace en tant que deuxième ligne titulaire avec le XV de France ? Doit-il céder sa place à un expert du poste ? Alexandre Roumat n’a pas été mauvais vendredi, mais est-ce lui rendre service de continuer à l’installer comme choix numéro 2 à ce poste ? Tant de questions que doivent se poser Galthié et son staff.

Loin d’être habitué au numéro 4 et pas à 100 % de ses capacités, Alexandre Roumat peut surprendre. Derrière lui, les solutions rassurantes manquent. Une titularisation de Hugo Auradou ou Joshua Brennan serait un pari risqué fait par Galthié et le XV de France sur un match décisif pour le Tournoi des VI Nations. De plus, l’idée d’une deuxième ligne massive avec Mickaël Guillard et Emmanuel Meafou associés ferait perdre des ressources précieuses en touche. En clair, le choix de la continuité pourrait apparaître comme le plus en vue pour samedi.

