XV de FRANCE. Roumat à la place de Flament en numéro 4 : (vraiment) du pareil au même ?

Titularisé en numéro 4 face au Pays de Galles pour la 1ère fois de sa carrière, Alexandre Roumat devrait présenter un profil très similaire à celui de Flament. Lui, le combattant sous-estimé, aux mains d'or.

C’est l’une des grandes surprises de la composition d’équipe concoctée par Fabien Galthié face au Pays de Galles. Une titularisation en numéro 4 de l’habituel 3ème ligne Alexandre Roumat, qui a d’ailleurs surpris en premier lieu l’intéressé. "Quand le staff est venu me voir en début de semaine, ma surprise venait de la position qui m’a été annoncée. J’ai joué en deuxième ligne et j’étais plus étonné par le fait d’évoluer à ce poste, plutôt que d’être sur la feuille," avouait-il pour le Midi Olympique.

Un repositionnement que le staff des Bleus avait déjà essayé en cours de match à plusieurs reprises depuis l’intégration de la Roume au groupe France, voilà 1 an, mais jamais dès le coup d’envoi. "Après le forfait de Thibaud Flament, Alexandre remonte naturellement à ce poste. (…) Son profil de numéro 4 nous intéresse, par ses spécificités qui sont la touche, le déplacement, l’activité et cette capacité à tenir le ballon", loue Fabien Galthié.

Garder l'équilibre habituel

Aligner "Alex" en numéro 4, c’est en effet garder l’équilibre habituel de la 2ème ligne du XV de France, avec un profil longiligne, excellent en touche et doté de mains en or aux côtés du surpuissant Meafou (142kg). C’est aussi conserver un attelage toulousain, même si en ce sens, Joshua Brennan aurait pu faire l’affaire également. Mais Roumat a aussi la connaissance du système pour lui.

Bref, titulariser Alexandre le grand (2m02 !) dans la cage, c’est aussi tester sa capacité de combat ? En ce sens, on aurait tendance à dire que Roumat, c’est Flament avec encore un petit peu plus de mains, et un peu moins de combativité.

Voilà pour le topo. Mais dans les faits et comme le soulignait justement son papa cette semaine dans Midi Olympique, on est à peu près sûr que la capacité à combattre de Roumat est sous-estimée. Car s’il préfère pour sûr attaquer les espaces et ouvrir des portes pour ses coéquipiers par la passe, le Landais d’origine a grandement évolué depuis son arrivée au Stade Toulousain.

Et prouvé qu’il était bel et bien capable d’élever le curseur d’agressivité lorsque l’opposition le demandait. Comme lors des grosses échéances de la tournée de novembre 2024, où l’élégant Roumat y avait foutu la tête pour deux, comme on dit. "Le gros changement concerne les phases de mêlées. Sinon, dans le jeu, il nous est demandé les mêmes choses qu’en troisième ligne. Encore plus au niveau international, où il y a généralement moins de mêlées qu’en Top 14."

Alors oui, pour toutes ces raisons, Roumat, c’est très très proche de Flament. Et c’est d’ailleurs pour cela qu’il a été remonté d’un cran. Une variété dans sa palette qui pourrait lui donner de sacrées garanties pour son avenir en équipe de France. Et offrir (encore) de nouvelles solutions au Stade Toulousain.