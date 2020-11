Sans Charles Ollivon, Baptiste Serin récupère le capitanat... pour un seul match

Après la fin des trois premières feuilles de matchs pour certains joueurs, Charles Ollivon a remis son brassard de capitaine à Baptiste Serin.

Dans une vidéo de la FFR, l'ensemble du groupe France a été rassemblé à Marcoussis afin de "féliciter les joueurs après leur belle victoire d'hier" mais également "accueillir dans les meilleures conditions les nouveaux", comme l'explique Raphaël Ibanez. 18 joueurs ont atteint les 3 feuilles de match et vont donc laisser leur place à d'autres joueurs, capés ou non. L'échange a permis de "faire le lien avec ceux qui vont reprendre ce maillot était très important", comme l'affirme Gaël Fickou.

Le lien est fait notamment par le capitanat. Charles Ollivon faisant partie des 18 joueurs qui rentrent en club, il a dû céder son brassard à un coéquipier de club : Baptiste Serin. Ce dernier sera donc capitaine dès samedi face à l'Italie au Stade de France, mais ce sera tout. En effet, son nom a déjà été inscrit deux fois sur une feuille de match face au Pays de Galles et l'Irlande, pour seulement 13 minutes de jeu. Raphaël Ibanez a déclaré à son sujet qu'il "évolue à un poste charnière avec des responsabilités à prendre sur le terrain. Mais on a aussi estimé que son expérience et son leadership dans le cadre de vie pouvaient très bien aider les nouveaux qui vont préparer cette semaine le match face à l’Italie. Ça nous a paru logique".