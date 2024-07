RUGBY. XV de France. Vers un nouveau modèle de management ? ''On va revisiter le système''

Florian Grill, président de la FFR, promet une refonte complète du management. L'équipe de France de rugby entame une période de profonde introspection.

La Fédération française de rugby traverse une période d'introspection intense. Suite à l'épisode de la vidéo raciste impliquant Melvyn Jaminet, le président de la FFR, Florian Grill, a exprimé sa volonté de revoir profondément le mode de management au sein des équipes de France.

Grill a récemment confié à L'Équipe que "le type de management, autonomie et responsabilisation, [...] ne fonctionne pas" et qu'il est temps de "remettre les compteurs à zéro". Il a expliqué que le système actuel, basé sur l'autonomie et la responsabilisation des joueurs expérimentés, a montré ses limites.

Ce principe-là n’a pas fonctionné. Est-ce qu’il faut le revoir ? La réponse est oui. Donc, on va revisiter le système. (Florian Grill via Le Parisien)

La gestion par un chef de délégation et un team manager, actuellement Bernard Viviès et Mathieu Brauge, n'a pas empêché les récents incidents qui ont terni l'image de l'équipe. Les événements de Mendoza soulignent les faiblesses de cette approche.

En l'occurrence, nous avons un exemple éprouvé, avec Melvyn Jaminet, que cela ne fonctionne pas, et au moins un deuxième puisque, sans présager des suites de l'enquête, la soirée était de toute façon trop alcoolisée au regard d'un déplacement de l'équipe de France.

Cette situation appelle à une réflexion collective et à un changement de culture. "Il faut qu'on le questionne mais pas tout seul", a insisté Grill. Pour lui, il est essentiel d'impliquer le staff, la Ligue nationale de rugby (LNR), Provale, et bien sûr, les joueurs dans ce processus de remise en question. La solution ne doit pas venir d'en haut, mais être partagée et adoptée par tous les acteurs du rugby français.

La tournée en Argentine a mis en lumière des dysfonctionnements majeurs. La gestion de l'équipe de France doit être repensée pour éviter de futurs incidents. Grill et son équipe sont déterminés à tirer les leçons de ces événements.

Les prochains jours seront décisifs pour la FFR. À leur retour d'Argentine, les dirigeants devront prendre des mesures concrètes pour instaurer un nouveau mode de fonctionnement. Les discussions s'annoncent intenses et cruciales pour l'avenir du rugby français.

L'objectif de cette refonte est clair : restaurer l'image et la cohésion de l'équipe de France. Avec une approche collective et partagée, Grill espère mettre en place un environnement plus sûr et plus structuré pour les joueurs.