RUGBY. XV de France. Saison probablement terminée pour Dylan Cretin après une grave blessure

Le Progrès nous apprend ce vendredi que le 3e ligne international, Dylan Cretin, s'est blessé à l'entraînement jeudi. La saison du joueur du LOU est sans doute terminée.

Alors que le XV de France va démarrer un nouveau cycle jusqu'à la prochaine Coupe du monde en Australie, le Progrès nous apprend ce vendredi que le 3e ligne international, Dylan Cretin, s'est blessé à l'entraînement jeudi.

En voulant contrer un dégagement au pied, le Tricolore s'est mal réceptionné. Son genou s'est "dérobé". Les premiers examens laissaient craindre le pire pour Cretin. Ceux de vendredi ont annoncé la couleur : rupture du ligament croisé antérieur.

Dylan Cretin, touché au genou lors de l’entraînement de ce jeudi, souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur.

Après Léo Berdeu et Jean-Marc Doussain, Lyon perd à nouveau un joueur important pour plusieurs mois. On peut imaginer une absence de six mois pour le troisième ligne. Ce qui repousse son retour sur le pré au printemps. Il est d'ores et déjà forfait pour le 6 Nations 2024.

Dylan Cretin a joué trois matchs cette saison en Top 14 comme titulaire. Il faisait partie des 42 joueurs retenus par Fabien Galthié pour préparer la Coupe du monde en France. Il avait démarré comme finisseur contre l'Écosse début août avant d'être aligné en numéro 7 face aux Fidji.

Son absence est d'autant plus préjudiciable que la concurrence en troisième ligne est féroce face à Alldritt, Cros ou encore Ollivon. La polyvalence de Macalou lui permet également de partir avec une longueur d'avance sur le Lyonnais.

Il faisait pourtant partie des joueurs qui ont remporté le Grand Chelem en 2022. Titulaire face à l'Italie en ouverture, il avait endossé le numéro 21 lors des quatre matchs suivant, pour 46 minutes de temps de jeu. Il avait ensuite été de la tournée au Japon comme titulaire en troisième ligne.

Lyon pourrait faire appel à un joker médical pour la suite de la saison. Ce samedi, les Lyonnais se déplacent à Oyonnax dans le cadre de la 7e journée de Top 14. Un match loin d'être facile pour le LOU qui n'a remporté que deux matchs depuis le début de l'exercice 2023/2024.