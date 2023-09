RUGBY. XV de France. Reposer Antoine Dupont aux citrons ? ''On ne peut pas sortir les 15 joueurs à la mi-temps''

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié est revenu sur la stratégie mise en place concernant les remplaçants face à la Namibie. Fallait-il sortir Dupont à la pause ?

RUGBY. XV de France. Blessure Antoine Dupont : Vers une longue absence ou un forfait pour la Coupe du monde ?Ce jeudi soir, le XV de France a facilement dominé la Namibie lors de la troisième journée de Coupe du monde. Un match plein de la part des Tricolores. On attendait pas moins de cette équipe composée d'une grande partie des cadres habituels. A la pause, le score était déjà largement en faveur des Bleus, 54 à 0.



D'aucuns ont alors pensé que le staff de l'équipe de France allait reposer certains joueurs. Pour rappel, ce match devait également servir à donner du temps de jeu à tous les joueurs en vue de la rencontre contre l'Italie. En effet, les titulaires du match d'ouverture contre les All Blacks ne pouvaient pas passer un mois sans jouer.



A la reprise, Baille et Atonio sont restés sur le banc tout comme Woki qui avait enchaîné les trois matchs comme titulaire. Le premier jouait son premier match depuis des semaines, tandis que le second avait eu une petite alerte au genou. Pas question de prendre des risques.



Mais fallait-il également faire sortir d'autres éléments comme le capitaine Antoine Dupont ? Logiquement interrogé sur le sujet en conférence de presse, le sélectionneur évoque un mauvais timing : ''Que voulez-vous que je vous dise ? On ne peut pas sortir les 15 joueurs à la mi-temps. Notre plan était de faire sortir le 1, 3, 5 à la mi-temps, puis le reste à la 55e."



A dix minutes près, le Toulousain était sur le banc et la France du rugby serait tranquillement en train de profiter de ce succès historique. Au lieu de ça, tout le monde croise les doigts pour que la fracture maxillo-zygomatique dont souffre ne soit pas si grave et qu'il puisse terminer la Coupe du monde.



"Le but était de faire jouer tout le monde pour prendre du temps de jeu et ne pas rester inactif pendant un mois. Les joueurs et cette équipe avaient envie et besoin de jouer". Dupont comme les autres joueurs avaient envie de retrouver des sensations ensemble en vue des matchs couperets. Le demi de mêlée a d'ailleurs été très en vue avec un essai et plusieurs passes décisives.



A l'heure actuelle, on peut facilement imaginer qu'il ne sera pas sur la feuille de match contre l'Italie. Sa participation au quart de finale semble également compromise. Il pourrait tout aussi bien être forfait pour le reste du Mondial. "Un avis chirurgical spécialisé a été demandé pour définir précisément la durée de l’indisponibilité. Antoine Dupont demeure avec le groupe France", a commenté la FFR dans un communiqué.