RUGBY. XV de France. ''Montrer que je peux être performant'', Hastoy motivé avant d'affronter les Pumas

Antoine Hastoy se prépare à affronter l'Argentine avec le XV de France. Après une saison mouvementée, il aborde cette sélection comme une opportunité de prouver sa valeur sur le terrain.

À quelques jours du premier match du XV de France face à l'Argentine dans le cadre des tests estivaux, Antoine Hastoy, l'ouvreur du Stade Rochelais, se prépare à relever un défi de taille. Cette rencontre marque une étape importante pour le numéro 10, qui s'apprête à revêtir le maillot bleu dans un contexte chargé d'attentes.

La pression transformée en motivation

Pour Hastoy, être sélectionné pour ce match est avant tout un honneur. "C'est une belle opportunité de représenter ce maillot," confie-t-il via L'Equipe. Après une saison marquée par des hauts et des bas, tant au niveau collectif avec La Rochelle qu'individuel, il se sent enfin prêt. Après deux titres en Champions Cup, le Stade Rochelais a vécu une année sans trophée. Une saison 2023/2024 terminée sur une demie compliquée face à Toulouse. Et ce, alors que les hommes de Ronan O'Gara, et particulièrement Hastoy, avaient été brillants à Toulon.

Alors que certains pourraient voir une telle sélection comme une pression supplémentaire, Hastoy préfère y voir une chance. "Je n'ai pas vu la chose comme ça, mais comme une opportunité de me montrer et de prouver que je peux être performant," explique-t-il. Une attitude positive qui lui a permis de surmonter la déception de la Coupe du monde, une expérience difficile mais formatrice. "Je me sens mieux physiquement et mentalement. C'est bien pour clôturer cette saison," ajoute-t-il avec confiance.

Rebondir après la déception

La saison passée a été un véritable test pour Hastoy, qui a dû faire face à des performances en demi-teinte. "Ça n'a pas été facile, mais j'ai su rebondir, et je préfère garder le positif de cette saison." Conscient des défis, il a continué à travailler dur, en restant fidèle à ses méthodes. "Je me suis remis en question, j'ai continué à bosser. Pour ça, c'était bien," confie-t-il avec un sourire.

Sous la houlette de Fabien Galthié, Hastoy et ses coéquipiers se préparent à une confrontation intense. "Il nous prépare à ce que va être un match en tournée," révèle-t-il. Ayant déjà vécu des tournées en Australie et au Japon, Hastoy sait à quoi s'attendre et espère réitérer ces succès. "J'espère que ça se passera aussi bien".

L'importance des tournées passées

La tournée en Australie en 2021 reste un souvenir marquant pour Hastoy. "Nous avions gagné un match là-bas, ce qui n'avait pas été fait depuis très longtemps," rappelle-t-il. Une victoire historique qui avait permis à de nouveaux talents d'émerger. Hastoy espère que cette tournée en Argentine pourra également révéler de nouveaux visages pour le futur du XV de France.

Conscient de la puissance de l'équipe argentine, Hastoy sait que le défi sera de taille. "On sait que l'Argentine est un gros morceau, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, avec beaucoup d'agressivité et du défi physique," analyse-t-il. Répondre présent sera crucial pour espérer une victoire.

Avec une ambiance prometteuse et un public argentin passionné, Hastoy et ses coéquipiers sont impatients de se mesurer à cette équipe redoutable. "On a hâte d'arriver au match," conclut-il. Ce match contre l'Argentine sera sans aucun doute une occasion pour Hastoy de prouver sa valeur et de montrer qu'il peut être un atout majeur pour le XV de France.