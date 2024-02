RUGBY. XV de France. Excellent à Toulouse, Lebel peut-il griller la priorité à LBB ?

Matthis Lebel enchaîne les bonnes saisons au Stade Toulousain, mais peine à s’imposer avec le XV de France. Peut-il concurrencer Louis Bielle-Biarrey ?

L’ailier Toulousain est attendu contre l’Italie, ce dimanche 25 février à Lille. Suite au forfait de Louis Bielle-Biarrey, Matthis Lebel va connaître une nouvelle titularisation en Bleu. Il s’agit de sa 4ᵉ apparition dans le XV de départ des Bleus et de sa première dans le Tournoi des 6 Nations.

De son côté, Louis Bielle-Biarrey s’est rapidement imposé en Bleu. Dans un premier temps, ses débuts en pro furent précoces. L’arrière polyvalent a été intégré à l’effectif professionnel de l’UBB alors qu’il était âgé de seulement… 17 ans ! Depuis l’été, ce dernier est l’ailier le plus utilisé par le XV de France, derrière Damian Penaud.

À 24 ans, le jeune Toulousain a déjà un joli palmarès en club, mais peine à s’imposer avec le XV de France. Alors qu’il compte 49 essais en 103 matches du côté de Toulouse et qu’il a été champion du monde U20 en 2019, que manque-t-il à Lebel pour réellement concurrencer Louis Bielle-Biarrey ?

Lebel vs LBB, priorité au polyvalent

Dans un premier temps, il faut rappeler que les deux joueurs possèdent des profils similaires et évoluent dans des environnements qui le sont tout autant. Lebel et LBB sont des trois quarts rapides et décisifs, capables de mettre à mal les défenses adverses quand ils ont le champ libre devant eux. Les deux hommes sont décisifs à des fréquences semblables avec leurs équipes et évoluent dans des formations de Top 14 réputées pour leur jeu offensif.

De plus, les deux joueurs ont aussi la faculté de jouer à l'arrière. Cependant, il semblerait que cela soit sur ce point précis que l’avantage se creuse pour le Bordelo-béglais. En effet, sur ses matches en pro, Louis Bielle-Biarrey a joué près d’un tiers de ses matches à l’arrière, quand le Toulousain en a disputé seulement 11%.

Depuis sa prise de poste en tant que sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié a toujours fait l’éloge des joueurs polyvalents. De plus, cette vérité s’affirme particulièrement pour les lignes arrière. Le banc de l’équipe de France se composant généralement en 6-2, les deux postes de finisseurs concernés sont généralement comblés par les joueurs de la charnière.

Bien plus habitué à l’arrière, Louis Bielle-Biarrey part donc avec une longueur d’avance sur ses concurrents. Cependant, en club, Matthis Lebel n’a pas vraiment l’occasion de s’exercer au numéro 15. Pour cause, 4 arrières internationaux sont déjà présents au sein de l’effectif (Ramos, Kinghorn, Capuozzo et Mallia), l'empêchant d'empiler les feuilles de matches à ce poste. Néanmoins, le joueur connaît ce poste et a notamment joué avec le numéro 15 dans le dos, lors de la finale et demi-finale de la Coupe du monde U20 remportée par les Bleuets en 2019.

Néanmoins, tout n’est pas perdu pour Lebel. Par le passé, des spécialistes du poste d’ailier ont déjà eu leurs chances sous Galthié, à l’image de Gabin Villière ou Ethan Dumortier. Cependant, ces opportunités s’étaient créées alors que Matthieu Jalibert, qui peut jouer arrière, officiait sur le banc. Ainsi, il semble que Matthis Lebel soit condamné à impressionner son monde, en club ou lors de ses rares apparitions en Bleus, pour tenter de faire son trou. Une opportunité qui s’offre à lui contre l’Italie, après des performances contrastées des Bleus.

