RUGBY. 6 NATIONS. Le Plan Galthié : pourquoi a-t-il interchangé Louis Bielle-Biarrey et Yoram Moefana ?

RUGBY. 6 Nations. Affrontement titanesque en Ecosse : la composition du XV de France avec Bielle-BiarreyLe XV de France a dévoilé sa composition face à l'Ecosse ce jeudi. L'une des informations de cette annonce concerne Louis Bielle-Biarrey. L'ailier de l'UBB fait son retour à l'aile comme titulaire chez les Bleus pour la première fois depuis le quart de finale perdu face à l'Afrique du Sud.

Il retrouve un adversaire qui lui avait plutôt bien réussi par le passé. C'est en effet face au XV du Chardon que l'ancien U20 avait marqué son premier essai international. Brillera-t-il autant samedi à Murrayfield pour sa première titularisation dans le Tournoi ? Sa présence dans le XV de départ n'est pas vraiment une surprise ni une sanction par rapport à son coéquipier Yoram Moefana.

"Une feuille de match, c'est 23. Il ne faut pas s'arrêter aux joueurs qui débutent le match. Ceux qui le gagnent, ce sont les finisseurs." Aligné à l'aile à Marseille contre l'Irlande, le Bordelais sera cette fois-ci sur le banc. "Être finisseur, ce n'est pas être relégué. C'est prendre une responsabilité supplémentaire. Dans le rugby d'aujourd'hui, il y a beaucoup de matchs qu'on perd ou qu'on gagne à la fin."

Et le sélectionneur tricolore Fabien Galthié attend autant de lui que de LBB face aux Écossais ce week-end. Mais dans un registre différent. "Louis est un joueur qui importe de la vitesse. C'est un autre profil que Yoram. Il a l'habitude de jouer à l'aile et couvre aussi le poste d'arrière. Tandis que Thomas Ramos couvre le poste de 10."

Dans sa stratégie, le staff a une nouvelle fois voulu parer à toutes les éventualités avec un Yoram Moefana qui peut évoluer en 12 comme en 13 mais aussi aux ailes. "On ne sait pas où, mais on imagine qu'on aura besoin d'un apport de puissance supplémentaire sur le scénario probable du match." FRANCE/ECOSSE. Penaud vs Van der Merwe : qui du pur sang français ou du Shire écossais domptera l'autre ?Avant cela, on espère que Louis Bielle-Biarrey pourra faire parler sa vitesse et ses cannes sur l'une des pelouses les plus grandes d'Europe. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour Galthié ça veut dire beaucoup. "Le stade fait 70m de large contre 68 au Stade de France, avec des en-buts de 14 mètres. C'est là où tous nos matchs se sont joués le plus vite en mètre par minute. Là où le ballon va le plus vite en mètre par minute."

On le sait, le sélectionneur aime la data et surtout, il ne laisse rien au hasard. Faut-il voir à travers ses déclarations une volonté de l'équipe de France d'envoyer du jeu au large pour étirer la défense afin d'exploiter les espaces ? Mais aussi d'utiliser le jeu au pied pour mettre les Écossais sous pression et les laisser dans leur camp. Une chose est sûre, les Bleus ont envie de se montrer sous un jour bien plus brillant qu'à Marseille.