RUGBY. XV de France. Du changement dans le groupe pour le 2e stage à Marcoussis ?

Avant Anthony Jelonch, le pilier de l'UBB Sipili Falatea pourrait faire son retour dans le groupe du XV de France pour préparer la Coupe du monde.

Après un premier stage intensif à Monaco, les Tricolores ont regagné leurs pénates. Mais le rugby ne laisse que peu de répit, surtout avant une coupe du monde. Le XV de France se prépare déjà pour son prochain stage à Marcoussis et les Bleus devront d'ailleurs s'entraîner de leur côté pour conserver la bonne dynamique enclenchée. VIDEO. XV de France. Anthony Jelonch a activé le mode machine avec l'espoir de vivre la coupe du mondeAlors qu'un groupe de quarante-deux sera annoncé en fin de semaine, un nom semble revenir avec insistance : Sipili Falatea. Le pilier droit bordelais, blessé au genou, a récupéré plus vite que prévu et pourrait ainsi rejoindre les Bleus pour préparer la Coupe du monde.

Le manager santé Bruno Boussagol a déclaré que la blessure de Falatea avait très bien évolué, lui permettant de postuler rapidement pour une place dans le groupe. Les échos du Midi Olympique confirment cette possibilité. Il semble donc logique que le XV de France intègre Falatea, conformément à sa politique de faire évoluer constamment le groupe des quarante-deux joueurs sélectionnés.

Cependant, le retour de Falatea signifie qu'un joueur devra faire les frais de ce changement. La question se pose alors entre Demba Bamba, pilier droit lyonnais, apparu en Bleu pour la dernière fois en juillet 2022, mais en grande forme lors du stage de Monaco, et Thomas Laclayat, ancien joueur d'Oyonnax et futur Racingman. Le staff devra faire un choix difficile à un peu plus d'un mois du Mondial.



Sipili Falatea part cependant avec un gros avantage par rapport à la concurrence, et notamment le jeune Laclayat. Comme Bamba, il a déjà été sélectionné avec le XV de France. Il compte en effet 12 sélections avec les Bleus. Remplaçants lors des cinq matchs du Tournoi des 6 Nations 2023, il avait été aligné sur le banc à l'occasion de la tournée de novembre 2022, marquant un essai décisif face à l'Afrique du Sud.

Touché au genou droit lors du match face à La Rochelle, Falatea a été écarté des terrains pendant six à huit semaines. Mais il n'a semble-t-il pas hypothéqué de participer à la Coupe du monde, qui se déroulera du 8 septembre au 28 octobre. S'il est jugé trop juste pour le stage de Marcoussis, il pourrait rejoindre l'équipe à Capreton à partir du 7 août, après le match de préparation contre l'Écosse à Édimbourg le 5 août.

Les semaines à venir détermineront si le pilier bordelais pourra se frayer un chemin vers le tournoi mondial. Les fans suivront avec attention les choix du staff et la composition finale du groupe des quarante-deux. Pour rappel, Fabien Galthié dévoilera le groupe final le 21 août en direct sur TF1. Seuls 33 joueurs feront partie de l'aventure. La compétition s'annonce palpitante et l'équipe de France est plus motivée que jamais à monter sur le toit du monde ovale.