RUGBY. WTF. Aussi solide qu'un 2e ligne, l'ailier le plus grand du monde évolue aux USA

Shawn Clark, 26 ans, a été reconverti au poste d'ailier, où sa grande foulée a l'air de faire des dégâts en MLR. Sauf qu'il mesure 2m05...

Depuis sa forme la plus classique, le rugby a toujours été un sport de valeurs. D'ailleurs, parmi les nombreuses qui émanent de la balle ovale, truste aussi un slogan façon McDonalds : "le rugby est un sport pour TOUS", autrement dit, "venez comme vous êtes." Des petits, aux gros, en passant par les grands, les maigres et les musculeux, vous avez forcément déjà vu de tout sur un terrain. Et puisqu'on parle de McDo, direction les States pour aller découvrir le plus grand ailier du rugby professionnel. Celui se nomme Shawn Clark et évolue en MLR, du côté des Dallas Jackals.

Dans l'histoire récente et en Europe notamment, on avait connu des finisseurs toisant les 2 mètres, à l'image de garçons comme Eto Nabuli (1m97), Alex Cuthbert (1m98) ou encore, cococorico, le castrais Antoine Zeghdar (1m98). Mieux, un seul ailier avait, à notre connaissance, dépassé la barre symbolique du double-mètre, en la personne de l'Anglais Matt Banahan, et ses 2m01. Mais vous le savez, les Américains aiment toujours voir plus grand et ce Shawn Clark est annoncé à 2m05 (pour 112kg) ! Avec ses grands compas, l'observer déambuler dans son couloir est assez impressionnant, comme nous le montre une vidéo diffusée sur Twitter.

At 6'9 - Dallas Jackals' Shawn Clark is quite possibly the tallest winger ever 😳@usmlr @DallasJackals 🙌 pic.twitter.com/HvZljiJDaa — The Rugby Network (@therugbynetwork) April 19, 2022

Mais comment un gars de cette taille peut-il se retrouver à l'aile ? Eh bien il faut croire qu'en raison de son physique un brin trop longiligne et une capacité à jouer les duels et de déplacement élevée, Clark a fait le chemin inverse de Thibaut Flament et est passé de la cage à la ligne de 3/4 sur le tard. Très tard même, puisque cet ancien grand espoir au football américain a signé cette année à Dallas en tant que 2ème ligne, avant d'être repositionné à l'aile en cours de saison. Cette année, il a joué 5 matchs pour 3 titularisations. Et si cet international américain à 7 chez les jeunes n'a pas encore marqué à son nouveau poste, il faudra suivre de près ce qu'est capable de faire le plus grand ailier qu'on ait jamais vu...