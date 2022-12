RUGBY. Vous avez perdu l'espoir de voir la Coupe du Monde 2023 ? Pas de panique, voici la solution

Dès le mois de janvier 2023, il sera possible d'acheter un billet pour la Coupe du monde via la plateforme de revente officielle de tickets. Allez-vous en acheter ?

Le coup d'envoi de la Coupe du monde 2023 sera donné dans neuf mois ! Le 8 septembre prochain, les All Blacks défieront le XV de France à Saint-Denis. Une rencontre qui se jouera dans un Stade de France à n'en pas douter complet jusqu'au toit. Les différentes de billets pour le Mondial tricolore ont rencontré un énorme succès. Si bien que certains supporters n'ont pas pu mettre la main sur des billets. Qu'ils se rassurent, la plateforme de revente officielle de tickets pour la Coupe du monde ouvrira en janvier prochain. "Dès le 12 janvier, les personnes ayant acheté des places lors des précédentes phases de vente en 2021 et 2022 auront la possibilité de proposer leurs billets sur la plateforme de revente officielle à un prix unitaire selon le match et la catégorie. Ces billets seront disponibles à l'achat à partir du 24 janvier, dans un maximum de 6 billets par acheteur", explique le comité d'organisation de la compétition.



À travers cette plateforme et ce système, ce dernier veut garantir aux fans qu'ils pourront assister à un match sans risquer une mauvaise surprise. "France 2023 réaffirme sa détermination dans la lutte contre le marché noir et la dérégulation des prix pratiquée sur des sites de revente illégaux ou sur les réseaux sociaux, qui sont tous étroitement surveillés." Un billet acheté sur une plateforme non-officielle ne garantit pas l'accès au stade. Le revendeur percevra le montant du billet dont la revente est fixée au prix unitaire et recevra le versement au plus tard deux mois après la transaction. L’acheteur ne pourra acquérir au maximum que six billets sur la plateforme de revente officielle.