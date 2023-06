RUGBY. Voici notre XV des meilleurs joueurs des finales de Top 14 depuis 2013 !

Durant ces 10 dernières années, nous avons pu voir que les finales de Top 14 sont indécises jusqu'à la fin, et qu'aucune équipe ne figure comme favorite. Voici les joueurs qui ont marqué ces finales.

Une équipe All-Star

Parmi les meilleurs joueurs de ces neuf dernières finales, la première ligne ne pouvait ne pas commencer par le célèbre All Black, Carl Hayman. Le géant était un véritable problème en mêlée fermée, et très actif dans le jeu courant. À ses côtés, nul autre que le capitaine du Racing 92 en 2016, Dimitri Szarzewski. À droite, nous retrouvons un autre international All Black, avec Charlie Faumuina, qui a remporté le Brennus, il y a deux ans. En seconde ligne, rien de mieux que l'expérience d'Iturria, repositionné à ce poste en 2017, et du légendaire Rodrigo Capo Ortega. La troisième ligne mélange nouvelle et ancienne génération avec le vieux briscard de Toulon, Fernandez Lobbe, associé à Jelonch version CO et Zach Mercer la saison passée. La charnière est 100% castraise, avec le meilleur réalisateur du championnat sur une saison, Rory Kockott, et Rémi Talès, qui avait réalisé un de ses meilleurs matchs en carrière. La paire de centres est solide, avec l'impact physique de Pita Ahki en 2021, et le génie de Goosen, élu meilleur joueur de Top 14 en 2016. Aux ailes, Yoann Huget mérite sa place, car il est le seul joueur à avoir marqué un doublé en finale de Top 14. De l'autre côté, même si Nagusa n'a pas remporté le championnat en 2018, il avait tout de même réalisé une performance majeure. Pour finir, Julien Dumora nous avait régalés de toute sa classe en 2018.

Quelques mentions honorables

Dans notre équipe version "finale de Top 14", nous avons tous de même longuement hésité sur certains joueurs à des postes clés. En troisième ligne, la performance de 2019 d'Elstatd avait été remarquable, tout comme celle de son compatriote Chelsin Kolbe en 2021. Au centre, la présence de Damian Penaud peut être discutée, au vu de son chef-d'œuvre face à Toulon en 2017 ! Thomas Ramos aurait aussi mérité sa place, car avec le numéro 10 dans le dos il y a deux ans, il avait inscrit 15 points sur les 18 de son équipe.

