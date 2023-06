RUGBY. Patrick Arlettaz dans le staff du XV de France après la Coupe du monde

Selon les informations de Midi Olympique, Patrick Arlettaz, le célèbre manager de l'USAP, rejoindra le staff du XV de France après la Coupe du monde. Le Catalan aurait signé pour quatre ans, soit jusqu'au Mondial 2027 qui sera organisé en Australie. Il sera en charge du secteur de l'attaque. Des discussions entre Arlettaz et Fabien Galthié, le sélectionneur des Bleus, avaient eu lieu ces dernières semaines, selon l'Indépendant. Il semblerait que les deux hommes aient trouvé un terrain d'entente. Arlettaz, qui a quitté l'USAP après avoir réussi à maintenir l'USAP en Top 14, retrouvera un autre Catalan chez les Bleus en la personne de Laurent Sempéré. L'entraîneur des avants du Stade Français a également été choisi par Galthié pour renforcer le staff. À la fin de la compétition, Laurent Labit, Yannick Ghezal (Paris) et Thibaud Giroud (UBB) quitteront l'encadrement tricolore. Raphaël Ibanez, William Servat et Fabien Galthié poursuivront l'aventure au moins jusqu'à la prochaine échéance mondiale.

Pour Patrick Arlettaz, cette nomination est source de fierté et d'honneur, comme il l'a confié au Midol : "C’est d’abord beaucoup de fierté. Et c’est un honneur par rapport à la reconnaissance de mon travail, au regard bienveillant et à la confiance du sélectionneur, à l’importance de la mission, aussi. Ça représente tellement de choses pour le public français. C’est notre vitrine à tous. Ça implique beaucoup de fierté et une grande responsabilité. J’ai envie d’être performant et de rendre la confiance que l’on me donne en étant à la hauteur de la tâche. La mission est d’une importance folle." À 51 ans, Arlettaz apportera toute son expertise en tant qu'ancien trois-quarts centre et homme de caractère. Notez que sa décision de quitter l'USAP en janvier dernier avait été prise bien avant les contacts avec Galthié. Sa mission sera cruciale pour l'avenir de l'équipe nationale. Les fans attendent avec impatience de voir les fruits de sa collaboration avec Galthié. Surtout si les Bleus remportent la coupe du monde cet automne.