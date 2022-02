RUGBY. VIDEO. Le Portugal frôle un exploit monumental en Géorgie (25-25)

Pour la première journée du Rugby Europe Championship, le Portugal est allé arracher le match nul à Tbilissi.

Décidément, le Portugal continue d'étonner son monde. Déjà auteurs d'une excellente tournée de novembre, en accrochant entre autres le Japon sur sa pelouse (25-38), les hommes de Patrice Lagisquet ont réalisé l'exploit de ramener les deux points du match nul face aux Lelos. Après 25 minutes de jeu équilibrées, les deux équipes étaient à égalité (3-3) grâce à la botte de leur buteur respectif Samuel Marques, et Tedo Abzhandadze. Le match par la suite se décantera très vite.

Suite à un départ sur le côté, l'ailier Akaki Tabutsadze passe en revue toute la défense portugaise pour inscrire le premier essai de la rencontre (30'). Les Lobos ne se découragent pas, et sur un lancement de jeu sur mêlée, l'arrière Manuel Cardoso Pinto bien lancé dans l'intervalle déchire le rideau défensif pour inscrire un magnifique essai en première main. La Géorgie réagira juste avant la pause en force, par l'intermédiaire de son deuxième ligne Grigor Kerdikoshvili (40'+2). 15 à 11 à la mi-temps en faveur de la Géorgie.

Cette dernière entame la seconde période très fort et se détache au score par pénalité (45', 18-11). Mais ce fut une domination de courte durée. Le Portugal installé dans le camp adverse, grâce à une passe au pied de son ouvreur Jeronimo Portela pour son ailier Rodrigo Marta, revient à hauteur (18-18, 51'). Sur sa lancée, les avants mettaient à mal leurs opposants, chose rare, pour marquer en force leur troisième essai et prendre un avantage conséquent de 25 à 18. On les pensait alors en mesure de réaliser l'exploit à Tbilissi. Mais un dernier sursaut d'orgueil des Lelos eut raison du courage portugais, qui concèdera le match nul dans les dernières minutes suite à un essai en force après mêlée du Biarrot Jalagonia. Score final 25-25, et deux points précieux pour le Portugal en vue de la qualification pour la Coupe du Monde 2023.

Dans les autres rencontres du Rugby Europe Championship, l'Espagne a disposé des Pays-Bas 43-0, tandis que la Roumanie a écarté la Russie 34 à 25.

Au classement combiné 2021 et 2022 (celui qui compte pour la qualification), la Géorgie reste en tête suivie de la Roumanie. L'Espagne et le Portugal se tiennent à un point pour la troisième place, alors que la Russie perd du terrain.

Classement :