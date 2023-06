RUGBY. Véritable rouleau compresseur, à Toulouse, les Espoirs marchent déjà dans les pas des grands !

Au Stade Toulousain, l'esprit de la gagne se cultive de génération en génération ! Ce week-end, les Espoirs Toulousain se sont défaits assez aisément d'Agen, pour se hisser en finale face à Bordeaux.

Un parcours sans embûche

Cette année, les Espoirs du Stade Toulousain ont connu une saison qui rime avec domination ! Les jeunes pousses toulousaines ont terminé à la première place de la phase de poules, avec un bilan plus que positif ! Ces derniers ont été à la première place en termes de point gagné en France. Les Toulousains ont été maîtres dans l'art de marquer des essais comme de les défendre, présentant la meilleure attaque et défense du championnat. En quart de finale, les rouge et noir ont affronté les espoirs de Toulon, et ont largement dominé les débats. Ils se sont imposé 38 à 21, en sécurisant leur victoire durant la première période du match. En demi-finale, les Stadistes étaient opposés à Agen, et une fois de plus, il n'y a pas eu match. Cette fois-ci, la victoire a été encore plus large, avec un succès 49-21, sans suspens. Avant d'affronter Bordeaux, victorieux de justesse de l'ASM dans les dernières minutes de la rencontre, Toulouse a fait le plein de confiance.

Un effectif déjà bien expérimenté

Dans les rangs de l'équipe Espoirs du STade Toulousain, bons nombres ont déjà goûté aux joies de jouer un match avec l'équipe professionnelle en Top 14. En effet, parmi ces joueurs-là, nous pouvons retrouver des noms assez familiers comme celui de Théo Ntamack ou encore Paul Costes, présent avec les copains pour les phases finales. Ces joueurs qui ont pourtant beaucoup joué en pro sont disponibles avec l'équipe espoir, car ils ont joué moins de la moitié des matchs de Top 14, et que leur équipe première est toujours en course en phase finale ! Parmi le XV de départ, plus de la moitié de l'équipe a déjà posé les crampons sur une pelouse de Top 14 cette année, avec huit joueurs. En comparaison, aucune autre équipe ne possède un tel ratio, ni de tels talents ! Il y a 2 ans, Toulouse avait battu Perpignan en finale, l'année passée, les rouge et noir s'étaient inclinés face à Aurillac. Cette saison, rien ne semble inquiéter les hommes de Virgil Lacombe, Jérome Kaino et David Mélé.

