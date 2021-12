Rugby. Un Tournoi des 7 Nations avec les Springboks, cette légende du rugby y est favorable

Ian McGeechan, ancien sélectionneur des Lions et de l'Écosse, s'est dit favorable à l'intégration de l'Afrique du Sud au Tournoi des 6 Nations.

Légende du rugby écossais, ayant notamment remporté la légendaire série des Lions britanniques et Irlandais en Afrique du Sud en 1974 comme joueur, Sir Ian McGeechan, au palmarès impressionnant comme entraineur tel qu'un Grand Chelem en 1990 et une demi-finale de coupe du monde 1991 avec l'Écosse, des tournées avec les Lions 1989 (gagnée face à l'Australie), 1993 (perdue face à la Nouvelle-Zélande), 1997 (gagnée face à l'Afrique du Sud) et 2009 (perdue face à l'Afrique du Sud), ou encore une Coupe d'Europe avec les Wasps de Raphaël Ibanez en 2007, possède un aura qui lui permet de peser dans le débat.

RUGBY. Se dirige-t-on vers l'intégration de l'Afrique du Sud dans le 6 Nations ?Dans les colonnes du Telegraph, il s'est dit favorable à l'intégration des Springboks dans le tournoi des 6 nations. Il avance comme arguments : "Ce serait financièrement intéressant pour tout le monde, et cela serait bénéfique pour le niveau de jeu de l'Angleterre, Galles, Écosse, Irlande, Italie". "L'exemple des Lions Britanniques et Irlandais montre aussi que cela a le potentiel d'être apprécié par les supporters, pouvant aller en Afrique du Sud lors d'un long week-end". Ces arguments paraissent lunaires, surtout avec les dernières mésaventures des Blues de Cardiff et du Munster en Afrique australe, retenus plusieurs jours pour des cas de Covid dans leurs effectifs. Champions Cup. Face au Covid, l'EPCR prend une décision radicale pour le bon déroulé de la compétition

Le Principe même du Tournoi attaqué

Le corps gouvernant de la Sanzaar avait dit l'an dernier que les Boks resteraient quoi qu'il advienne dans le Rugby Championship jusqu'en 2030. Le Tournoi des 6 Nations, lui, fait preuve d'exception grâce aux formidables ambiances que l'on retrouve dans les différents stades des sélections nationales. Cela est notamment possible avec la proximité entre chaque pays et la faculté des supporters à faire le déplacement d'un pays à l'autre. L'arrivée de l'Afrique du Sud serait logistiquement très délicat à gérer, même si nul ne doute que les audiences et le spectacle seraient au rendez-vous. Mais quid de l'ambiance... Ian McGeechan admet néanmoins avoir un biais :

Je dois admettre que je suis biaisé et que c'est quelque chose qui me stimule. J'aime le rugby sud-africain, et je crois qu'il apporte tellement au jeu. Je voudrais voir des liens se créer, même si j'imagine que ma vision n'est pas particulièrement partagée à Auckland et Sydney.