Champions Cup. Face au Covid, l'EPCR prend une décision radicale pour le bon déroulé de la compétition

En vue du coup d’envoi de la saison 2021/2022 de la Champions Cup et de l’EPCR Challenge Cup , l’EPCR tient à clarifier sa position concernant l’inscription de joueurs pour les tournois.Après avoir consulté les ligues et les fédérations concernées, il a été décidé de rallonger la fenêtre de première inscription de joueurs (clôturée le mois dernier) afin de permettre à tous les clubs participants de compléter leur effectif avec un nombre illimité de joueurs non déjà inscrits précédemment.Tous les nouveaux joueurs devront être inscrits avant le mercredi 8 décembre à 13h00 (heure française).Pour les matchs de poules qui commencent le week-end des 10/11/12 décembre, les protocoles d'atténuation des risques Covid-19 suivants seront en place jusqu'à nouvel ordre :• Tous les joueurs, l’encadrement sportif et les autres membres essentiels du personnel du club doivent présenter un résultat négatif de test Covid pendant la semaine de match. Les résultats des tests peuvent être utilisés pour faciliter les déplacements transfrontaliers permettant de se rendre aux matchs.• Seuls les membres essentiels du personnel du club pourront bénéficier des dérogations de quarantaine réservées aux sportifs d’élite pour les voyages transfrontaliers. Les personnes n’appartenant pas à cette catégorie n’auront pas de dérogation.• Les clubs devront respecter les directives imposées par les autorités locales en matière de restrictions de voyage et d’hébergement.• Une Zone Rouge restreinte sera mise en place à des fins opérationnelles dans tous les stades accueillant des matchs.Etant donné qu’il n’y a aucun autre week-end de libre dans le calendrier de la saison 2021/2022, l’EPCR est en contact régulier avec les ligues et les clubs pour s’assurer que toutes les mesures possibles soient envisagées afin que les matchs soient joués comme prévu.Tout en se réjouissant d'une nouvelle série de matches de poules passionnants, l’EPCR est consciente du fait que les récents événements ont particulièrement impacté les clubs de Cardiff Rugby, du Munster Rugby, des Scarlets et de Zebre Parma . L’organisateur des tournois tient à souhaiter bon courage aux joueurs et membres des clubs qui sont restés en Afrique du Sud , ainsi qu’à ceux qui ont été rapatriés et sont actuellement à l’isolement.