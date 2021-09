Rugby. Une Coupe du Monde tous les deux ans ? World Rugby y réfléchit

World Rugby a déclaré que l'idée de voir une Coupe du Monde tous les deux ans était un ''concept intéressant''. Mais devra se concerter avec toutes les parties concernées avant de prendre une décision.

Se dirige-t-on vers une énorme révolution au sein du microcosme rugbystique ? C'est possible. Tout a démarré d'une idée des instances du football mondial. Ces dernières ont envisagé la possibilité d'une Coupe du Monde tous les deux ans, la FIFA indiquant de son côté organiser un vote afin de peser le pour et le contre, et évaluer si une telle idée est réellement envisageable. Le rugby a donc décidé également de copier son alter-ego et de penser à cela. Dans des propos repris par The Telegraph, Alain Gilpin, directeur général de World Rugby a déclaré que l'organisme du rugby mondial juge ''intéressant'' le concept d'une Coupe du Monde tous les deux ans. Avant de poursuivre : ''Les Coupes du Monde biennales ont déjà été envisagées et c'est certainement quelque chose que nous continuerons d'envisager. Cependant, le calendrier masculin est très encombré et complexe, avec de nombreuses parties prenantes différentes et nous devons nous assurer de nous engager avec toutes avant d'envisager une Coupe du Monde tous les deux ans''.

Pas sûr en revanche que cela plaise à toutes les parties, les calendriers de nos jours étant de plus en plus surchargés.