Rugby. Bouscatel favorable à une Coupe du Monde des Clubs

Le nouveau président de la LNR s'est dit favorable à une Coupe du Monde des clubs tout en expliquant que des discussions existaient pour que la compétition prenne forme.

Tout fraîchement élu à la tête de la Ligue Nationale de Rugby, Jean-René Bouscatel s'est exprimé pour L'Equipe sur l'éventualité d'une future Coupe du Monde des Clubs. Dans les colonnes du quotidien national, l'ancien président du Stade Toulousain n'a pas caché que des discussions existaient pour que la compétition voit le jour : ''J'avais commencé à travailler sur ce sujet en tant que président de la commission sportive de la LNR. Je n'en connais pas tous les contours et des discussions sont en cours. Des annonces seront certainement faites prochainement par les institutions en charge.''

Avant de donner son avis sur le système idéal à mettre en place selon lui : ''Est-ce que ce sera une Coupe du Monde tous les quatre ans ? Y aura-t-il une suppression de la phase finale de Coupe d'Europe cette année-là, remplacée par une qualification à la Coupe du Monde des Clubs ? Ou alors est-ce que ce sera un Championnat du Monde des clubs entre les vainqueurs des différentes compétitions ? En ce qui me concerne, plus j'avance dans ma réflexion, plus je suis favorable à la première formule, pour des raisons d'intérêt sportif et de maîtrise du calendrier.'' Affaire à suivre donc mais une chose est sûre, voir une Coupe du Monde des Clubs naître n'est plus une utopie.

