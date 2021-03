La future Coupe du monde des clubs ? Paul Goze en dit plus !

Dans un entretien exclusif accordé au Midi Olympique, le président de la LNR fait quelques révélations avant son départ.

Qui de Vincent Merling, René Bouscatel ou Alain Tingaud prendra la succession de Paul Goze à la présidence de la FFR ? A quelques jours des élections, ce dernier s'est confié dans les colonnes du Midi Olympique. C'est l'heure du bilan pour celui qui aura notamment amené les JIFF et le salary cap dans le rugby professionnel français, et pour qui "la défense du rugby des clubs" a toujours été "[sa] priorité".

Et si l'ancien patron de l'USAP revient sur ses années de présidence, et notamment ses combats face à Bernard Laporte, cette interview est aussi l'occasion de se pencher... sur le futur. Ainsi, s'il se dit farouchement opposé au modèle des provinces pour le rugby français, Goze donne plusieurs informations sur la Coupe du monde des clubs à venir. Avec un coup d'envoi donné pour 2022, espère-t-il.

La première édition devrait se disputer dans l'Hémisphère Nord, peut-être à cheval entre la France et l'Angleterre. Symboliquement, je verrais bien pour la première, une finale à Twickenham, dans le temple du rugby. [...] Le premier Mondial sera sans doute plus limité au niveau des nombres des clubs mais sur l'édition suivante, on montera en puissance : seize clubs en 2026, cela me paraîtrait une option intéressante. - Paul Goze via le Midi Olympique

Goze de lâcher que ce Mondial aurait lieu tous les quatre ans, mettant aux prises les équipes des championnats "où le niveau est jugé suffisant", citant le Top 14, la Premiership, la Ligue Celte mais aussi la MLR, la Top League et le Super Rugby.

Que pensez-vous de l'arrivée d'une telle compétition ?