RUGBY. Un Tricolore figure parmi les avants les plus terrifiants du monde !

Parmi les avants les plus terrifiants de la planète rugby, un joueur de l'équipe de France est à la deuxième position ! Découvrez ce classement réalisé par le média britannique Planetrugby.

Charles Ollivon en numéro 2 !

Eh non, il ne s'agit pas de Paul Willmese, d'Anthony Jelonch ou bien de Grégory Alldritt ! C'est le Toulonnais Charles Ollivon qui a été choisi pour être à la deuxième place de ce classement, et voyons voir pourquoi. Tout d'abord, ce dernier mesure presque 2m (1m99), pour environ 115 kg de muscle, pur et dur ! Ensuite, Planetrugby souligne sa capacité à jouer aussi bien en seconde ligne qu'en troisième ligne, pouvant aussi évoluer en numéro 8. De plus, il est également décrit comme "un génie de l'alignement, avec un des meilleurs taux au monde pour contrer les touches adverses". Ollivon possède par ailleurs la caractéristique d'être un leader naturel, ancien capitaine de l'équipe de France, il est le lieutenant d'Antoine Dupont, et un capitaine exemplaire à Toulon. Puis, le Varois est un sérial marqueur, avec 12 essais en seulement 33 sélections, il est le troisième ligne à avoir le meilleur taux de l'histoire. En effet, ce dernier marque tous les 2,75 matchs ! Pour finir, le sélectionneur de l'Australie qui n'est autre qu'Eddie Jones a récemment expliqué que si Antoine Dupont était le meilleur joueur du monde, la France et Toulon possédait selon lui le deuxième dans ce classement.

Le reste du classement ne fait pas rire !

Si Ollivon est à la deuxième place de ce classement, de véritables monstres, autant physiquement que par leur agressivité, complètent ce classement. À la cinquième place, nous pouvons retrouver Michael Leitch, le troisième ligne du Japon, qui évolué au Chiefs. Ce dernier est désormais âgé de 34 ans et compte tout de même 70 sélections avec le Japon. Il joue pour les Nippons, mais il est pourtant né en Nouvelle-Zélande, et la concurrence féroce chez les All Blacks et ses racines au Japon lui ont alors ouvert les portes de la sélection. Sur le terrain, Leitch est réputé pour sa robustesse et son dynamisme ballon en main, il sera sans doute le capitaine de l'équipe du Japon lors du prochain Mondial ! Ensuite, comment ne pas citer Ardie Savea dans ce classement ? Le troisième ligne centre surpuissant de la Nouvelle-Zélande est un cauchemar pour les défenses ! À l'image de son frère, il possède un gabarit remarquable, avec 1m90 et 100kg, mais ce n'est pas tout ! Savea court aussi vite qu'un trois-quarts aile, plaque fort et possède une explosivité rare à son poste. Passé par le rugby à 7 durant une période, il est désormais installé avec les All Blacks, et comptabilise déjà 70 sélections. Maintenant, passons au joueur le moins connu sans doute de ce classement, en la personne de Juan Martin Gonzalez, le troisième ligne des Pumas. C'est un jeune joueur de 22 ans qui évolue au London irish en Premiership, et qui s'est fait une place de titulaire avec l'Argentine ! 1m92 pour plus de 105 kg, Gonzalez a des atouts non négligeables. Souvent positionné sur l'aile ou parmi les centres dans le jeu courant, pour ses qualités de vitesse et sa faculté à casser les plaquages, il avait marqué les esprits lors de son premier match international en 2021 face aux Springboks. Ce jour-là, il avait mystifié Willie Leroux sur un crochet ! Aux côtés de Pablo Matera et Marcos Kremer, il forme une des troisièmes lignes les plus dangereuses au monde. Et enfin, le premier joueur de ce classement n'est autre que Samisoni Taukei'aho, le talonneur remplaçant des All Blacks. Ce dernier a 21 sélections avec la Nouvelle-Zélande, n'a été titulaire que 10 fois seulement, mais a inscrit 8 essais déjà. C'est une vraie bombe à retardement, un joueur qui a du "gaz" comme on dit ! Dans les prochaines années, le joueur d'origine tongienne devrait être installé au poste de titulaire de la Nouvelle-Zélande, qui l'utilise pour le moment comme impact player durant les 20 dernières minutes des rencontres.

Voici le classement complet :

Samisoni Taukei'aho Charles Ollivon Juan Martin Gonzalez Ardie Savea Michael Leitch

