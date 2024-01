RUGBY. Un retour programmé à Yves-du-Manoir pour le Racing 92 dans un avenir très proche ?

Le Racing 92, leader du Top 14, préparerait son retour au stade Yves-du-Manoir de Colombes après les Jeux olympiques de Paris 2024.

Le Racing 92 semble avoir trouvé son rythme de croisière cette année en Top 14. Après 11 journées, les Franciliens sont leaders du championnat avec sept victoires au compteur. La 8e leur a d'ailleurs échappé sur la pelouse de Bayonne le week-end dernier. Mais ce n'est que partie remise. Ce samedi, les ciel et blanc accueille Castres à la Paris La Défense Arena avec l'intention de conserver la première place du Top 14. Les Racingmen sont en effet sous la menace de Bordelais en pleine bourre. Les Girondins sont à trois longueurs après une belle série de victoires.

Le Racing 92 est invaincu cette saison après cinq rencontres. Le pré synthétique de l'Arena où il évolue depuis 2017 lui réussit bien mais ils vont très prochainement devoir s'habituer à une autre enceinte. Le Parisien nous apprend en effet que la formation francilienne pourrait très bientôt quitter la salle de concert.

En effet, le stade Yves-du-Manoir de Colombes est en passe de retrouver une seconde jeunesse grâce aux Jeux olympiques de Paris 2024. 100 ans après les JO 1924, l'enceinte va accueillir les épreuves de hockey sur gazon. Par la suite, elle sera à nouveau occupée par section football du Racing 92 et l'équipe première de rugby.

C'est en tout cas le souhait du club si on en croit Jean-François Lamour, ancien ministre des Sports et champion olympique d’escrime, désormais conseiller de Jacky Lorenzetti, via Rugby 365 : "Nous n’en sommes qu’au début des discussions. Nous travaillons avec le département des Hauts-de-Seine pour y jouer dès que ce sera possible".

Dans les colonnes du Parisien, il confirme que le Racing souhaite revenir dans son stade historique. "Tout le monde est d’accord sur le principe." Des détails doivent cependant être réglés, mais il serait question d'un retour pour la saison 2025/2026.

D'ici là, le stade Yves-du-Manoir va connaître de nouveaux travaux puisque des tribunes devront être démontées et de nouvelles construites pour que 15 000 supporters puissent y prendre place, contre 40 000 l'Arena. Laquelle ne sera pas non plus désertée par le rugby puisque le Racing 92 pourrait y délocaliser de grosses affiches à l'avenir.