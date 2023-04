RUGBY. Un ancien international et entraîneur de Toulon s'en va en ProD2, à Grenoble !

Certes, ce n'est pas officiel, mais selon le journal L'Équipe, Aubin Hueber se serait engagé pour être le nouveau manager de Grenoble les deux prochaines saisons.

Une recrue de choix

Joueur de grand talent, aux 23 sélections en équipe de France, Aubin Hueber a également trouvé du succès en tant qu'entraîneur. Ce dernier a été sur le banc de Toulon plusieurs saisons, menant la Rade jusqu'à la finale de Prod2 en 2005, avec qui il a remporté son premier titre. Ensuite, Hueber a travaillé pour la FFR, et notamment pour les équipes jeunes, alternant entre les différentes catégories d'âge. En 2019, il a été sacré champion du monde des moins de 20 ans avec une génération formidable, comprenant des joueurs comme Léo Coly, Arthur Vincent, Matthis Lebel ou encore Louis Carbonnel. Avec tant d'expérience, le natif de Tarbes va poser ses valises dans les Alpes, afin de mener Grenoble jusqu'au Top 14, 4 ans après sa dernière montée. Avec lui, Hueber va prendre Patrick Pezery, qui entraîne actuellement en Nationale, à Hyères-Carqueiranne, et qui est passé par Narbonne et Provence Rugby. Les deux hommes devraient former un tandem complémentaire, et travaillent déjà sur un recrutement précis en vue de la prochaine saison.

Le FCG est en forme !

Après une première partie de saison mitigée, Grenoble retrouve des couleurs depuis la nouvelle année, avec seulement deux défaites en 11 matchs. De plus, ces derniers ont réalisé une série de 8 matchs sans défaite, ce qui les a fait remonter à la deuxième place du classement de ProD2. Ce week-end, Grenoble accueille le Stade Montois, qui est à présent sur la troisième marche du podium, pour le choc de la 27 ème journée. L'enjeu est fort, car le vainqueur sera alors les dauphins d'Oyonnax, à seulement 3 matchs de la fin de la phase régulière. Pour rappel, les deux premiers de ProD2 à l'issue de la 30 ème journée sont directement qualifiés pour les demi-finales, qui plus est à domicile ! En cas de succès lors des rencontres à élimination directe, Hueber pourrait bien retrouver le Top 14 plus tôt que prévu !

