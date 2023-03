RUGBY. Un ancien du XV de la Rose annonce vouloir donner son cerveau pour la recherche !

Atteint d'une forme prématurée de démence, Steve Thompson s'est livré auprès du Daily Mail, en évoquant sa nouvelle maladie, ainsi que des envies suicidaires, avec beaucoup de courage.

Diagnostiqué d'une forme précoce de démence l'année dernière, Steve Thompson souffre actuellement de troubles cérébraux. En effet, le robuste talonneur du XV de la Rose, aux 73 sélections et passé par Brive, a désormais la mémoire qui flanche, de façon de plus en plus chronique. Ce dernier explique ne pas se souvenir de la finale de Coupe du monde face aux Wallabies en 2003, remporté par son pays, ou même le prénom de ses enfants et de sa femme. Précurseur des messages d'alertes suites aux commotions cérébrales dans le rugby professionnel, il fait partie du groupe de joueurs qui ont intenté une action en justice contre World Rugby, ainsi qu'à l'encontre des fédérations anglaise et galloise. À présent, il a pris la décision de donner son cerveau à la science, afin que des recherches soient menées sur les différentes séquelles pouvant être liées à ses ko à répétition. Avec ce don, il sera le premier sportif à participer au "Concussion Legacy Project", qui est porté par la Jeff Astle Foundation.

Des envies suicidaires...

Le cas de Steve Thompson n'est pas à part, et bon nombre de rugbymans, professionnels ou non, se retrouvent dans la situation de l'ancien pilier de Northampton. Pendant l'entretien accordé au Daily Mail, ce dernier avoua : "J'ai été mis sous surveillance suicide il y a quelque temps. L'autre jour, je me suis retrouvé à la gare dans tous mes états. Je me suis dit : "Merde ! Il y a un train à grande vitesse qui passe sans s'arrêter." Il est passé devant moi, je me suis assis pour attendre le suivant et j'ai fondu en larmes." Un témoignage poignant, pour cette ancienne figure du rugby anglais, qui a désormais l'espoir que les comportements changent à ce niveau : "Je veux juste que les choses changent, le rugby a besoin de faire face à ses problèmes pour mieux les comprendre. Il y a une crise. Je suis foutu mais ça ne doit pas arriver à un autre."