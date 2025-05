CHAMPIONS CUP. Bordeaux face à l’inédit : finale européenne et casse-tête du Top 14

L’UBB vit les plus belles heures de son histoire. Mais le plus dur commence. Il faudra gérer au mieux le Top 14 pour ne pas arriver rincé face à Northampton.

Le 4 mai 2025 restera gravé dans l’histoire du rugby bordelais. Devant un Matmut Atlantique en fusion, l’Union Bordeaux-Bègles a fait tomber le géant toulousain (35-18) pour s’offrir une première finale européenne. Une victoire fondatrice, aussi belle que méritée. Mais derrière les sourires, le contre-la-montre est lancé.

Cardiff dans le viseur, le Top 14 sur le dos

Dans 19 jours, l’UBB jouera au Principality Stadium contre Northampton une finale de Champions Cup. L’occasion d’un premier sacre continental. Le rêve ultime. Problème : d’ici là, Bordeaux doit encore disputer deux matchs de Top 14. Et pas les plus simples.

Montpellier à l’extérieur, puis Castres à la maison : deux adversaires en embuscade. Et une certitude, pour Yannick Bru : il va falloir ménager les corps. « Depuis notre défaite contre La Rochelle, on savait que la 2e place était compromise », confiait le manager bordelais. Résultat, une grosse rotation est déjà prévue pour le déplacement à Montpellier.

Une gestion à la loupe

Cette lucidité, c’est aussi celle du technicien qui n’a pas oublié la saison passée. « L’an dernier, après la demie gagnée face au Stade Français, on s’était relâchés avant la finale. Cette fois, pas question de reproduire ça. » Le message est clair : attention au contre-coup émotionnel.

En clair, l’UBB va devoir se projeter très vite. Sans sombrer dans l’euphorie. En gérant les blessés — Damian Penaud (cheville), Adam Coleman (commotion) — tout en gardant un minimum de rythme collectif. Un sacré exercice d’équilibriste.

Northampton, l’autre obsession

Pendant ce temps, Northampton prépare la finale au chaud. Aucun objectif en championnat, un calendrier plus favorable et un jour de repos en plus dans les jambes. Les Saints, tombeurs du Leinster, auront eux aussi coché la date du 24 mai depuis longtemps.

À Bordeaux, on rêve du doublé, bien sûr. Mais on sait que la finale européenne peut tout bouleverser. En cas de sacre à Cardiff, le Top 14 deviendra-t-il une charge ? En cas de défaite, faudra-t-il se remobiliser en urgence pour aller chercher le Brennus ?

Un groupe à maturité

Ce flou, Bordeaux va devoir l’apprivoiser. Car l’UBB 2025 n’a jamais semblé aussi mûr, aussi complet, aussi déterminé. Jalibert et Lucu mènent la danse, le pack a pris le pouvoir, les cadres assument, les jeunes montent. Il y a une colonne vertébrale, un état d’esprit, une ambition.