Vos matchs de rugby Toulon/Toulouse et Brive/Grenoble à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les phases finales approchent et les matchs sont de plus en plus à enjeux. Entre chocs en haut de tableau et délocalisation au sommet, on vous promet une orgie de (beau) rugby ce week-end.

Objectif : phases finales ! On y arrive, la Pro D2 touche bientôt à sa fin avec l’avant-dernière journée de championnat. Si le duel Montauban-Béziers a de quoi attirer les regards entre deux équipes qui se battent pour les barrages, l’affiche à suivre est bien le Brive-Grenoble de vendredi. Un match entre les deux premiers Pro D2, séparés par cinq petits points. Les Brivistes peuvent revenir à hauteur de Grenoble à l’issue de la rencontre, tout comme voir grandir la menace Colomiers derrière. Pro D2 – J29 Jeudi 8 mai 2025 21h00 – Montauban – Béziers (Canal+ Sport) Vendredi 9 mai 2025 19h00 - SAXV (Soyaux -Angoulême) – Oyonnax (Canal+ Sport)

– Dax – Agen (Canal+ Live) 21h00 – Brive – Grenoble (Canal+ Sport) Côté Top 14, il y a des enjeux à tous les niveaux à quatre journées de la fin. Derrière d’abord, avec l’affiche Perpignan – Stade Français qui devrait conditionner la course au maintien, arbitrée à distance par Vannes qui reçoit La Rochelle à La Rabine. Des Rochelais qui se déplacent chez le dernier avec l’objectif de gagner dans des duels à distance avec Lyon et Montpellier pour la qualification en barrage. Toulon vs Toulouse, la revanche ? Mais c’est surtout Marseille qui va être au cœur du Top 14 ce week-end. L’antre de l’OM, le stade Vélodrome, accueille une rencontre ô combien importante et alléchante entre Toulon et le Stade Toulousain. Des Toulousains vexés qui voudront se racheter de leur élimination en demi-finale de Champions Cup, face à des Toulonnais qui pourraient profiter d’un potentiel faux-pas de Bordeaux à Montpellier. Une rencontre qui se jouera dans un stade comble : le Vélodrome affiche complet ! Top 14 – journée 23 Samedi 10 mai 2025 14h30 – Castres – Clermont (Canal+ Sport)

