RUGBY. TRANSFERT. TOP 14. Une poutre de 2m03 pour 127 kg vers l'Aviron bayonnais ?

Selon les informations de Midi Olympique, l'Aviron Bayonnais aurait le deuxième ligne tongien du Racing 92 Veikoso Poloniati dans le viseur.

Ce samedi, Bayonne défie le LOU à Lyon dans le cadre de la 8e journée de Top 14. Vainqueurs à la maison contre Pau, les Basques espèrent ramener des points de ce déplacement. Eux qui n'ont pas encore remporté le moindre match à l'extérieur. Mais la tâche ne sera pas facile face à des locaux battus lors de la 6e journée par Paris.

Le moindre point comptera en fin de saison. D'autant que la formation basque entend bien s'installer durablement dans l'élite. En témoigne son recrutement pour les prochaines saisons.

Récemment, Bayonne a officialisé l'arrivée du Puma Mateo Carreras. On sait également que l'ouvreur du Stade Français Joris Segonds jouera à Jean Dauger l'an prochain.

Tout comme Baptiste Chouzenoux, qui fera son retour à l'Aviron après l'avoir quitté en 2017 pour le Racing 92. Le troisième ligne pourrait d'ailleurs bien être accompagné par un coéquipier si on en croit les informations du Midi olympique cette semaine.

La formation basque aurait en effet le deuxième ligne Veikoso Poloniati dans le viseur. Arrivé en France en 2022, il avait enchaîné les matchs dans la cage en Top 14 de janvier aux demi-finales. Huit rencontres comme titulaire qui laissaient penser que l'international tongien s'était installé dans l'effectif francilien.

Cependant, depuis le changement de staff au Racing 92, le très solide Poloniati, 2,03 m pour 127 kg, n'a pas encore démarré un match. Il n'a pour l'heure été aligné qu'à quatre reprises, à chaque fois comme finisseur par Lancaster. Le technicien anglais attend-il plus de l'ancien joueur de Moana Pasifika ?

Avec l'arrivée annoncée du Tricolore Romain Taofifenua, le Tongien va avoir une sérieuse concurrence en deuxième ligne. Va-t-il se laisser tenter par un transfert à Bayonne ? Il faut cependant rappeler qu'il est sous contrat avec le Racing 92 jusqu'en 2025. Il pourrait avoir l'occasion de visiter les installations basques lors de la venue du club francilien le 29 décembre prochain.