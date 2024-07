RUGBY. TRANSFERT. TOP 14. L'UBB révèle un recrutement stratégique avec Jonny Gray et de grandes ambitions

Battue en finale du Top 14, l'UBB prépare déjà 2024/2025. Avec cinq nouvelles recrues de choix : Jacobs, Swinton, Matiu, Gray et Perchaud, le club bordelais espère renforcer ses chances de succès.

Battue sèchement en finale du Top 14 par le Stade Toulousain, l'Union Bordeaux-Bègles est déjà tournée vers la prochaine saison. La formation girondine n'a pas chômé sur le marché des transferts. Elle vient d'officialiser l'arrivée de cinq nouvelles recrues pour l'exercice 2024/2025.

Sur ses réseaux sociaux, le club bordelais a annoncé les signatures de Tiaan Jacobs, Lachlan Swinton, Temo Matiu, Jonny Gray et Matis Perchaud. Un recrutement qualitatif à défaut d'être quantitatif. Une stratégie audacieuse pour renforcer l'effectif et viser les sommets du Top 14.

Les troisièmes lignes Tiaan Jacobs, Lachlan Swinton et Temo Matiu viennent apporter leur dynamisme et leur puissance au pack bordelais. Jacobs, en provenance du BO, est connu pour sa combativité sur le terrain. Swinton, ancien Waratahs, est un plaqueur redoutable. Quant à Matiu, il a été l'une des révélations de la saison en Pro D2 sous les couleurs de Biarritz.

Le deuxième ligne international écossais, Jonny Gray, est sans doute la recrue la plus médiatisée. Avec son expérience et sa solidité en touche, Gray représente un atout majeur pour l'UBB. A 30 ans, le joueur du Chardon est une référence dans la cage et un plaqueur légendaire.

Enfin, le pilier gauche Matis Perchaud, formé à Bayonne, vient compléter ce recrutement ambitieux. À seulement 22 ans, il est déjà promis à un bel avenir. A cela, il faut aussi ajouter l'ouvreur irlandais Joey Carbery et le centre sud-africain Rohan Janse Van Rensburg, en provenance des Sharks. Cependant, cette vague d'arrivées s'accompagne de nombreux départs.

L’UBB a dit au-revoir à 11 joueurs, remerciés pour leurs services au club. Parmi eux, des figures emblématiques comme Clément Maynadier et Jandré Marais qui ont marqué de leur empreinte l’histoire du club. Sans oublier ceux de Tambwe, Douglas ou encore Jolmes. Le départ de ces joueurs ouvre une nouvelle page pour l’UBB.

Ce renouvellement d'effectif intervient alors que l'UBB espère encore être un prétendant sérieux au titre de champion du Top 14. Les supporters bordelais sont impatients de voir ces nouveaux visages à l'œuvre. L'UBB espère que cette stratégie portera ses fruits sur le terrain.