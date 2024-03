RUGBY. TRANSFERT. Top 14. La France va perdre l'un de ses joueurs les plus spectaculaires au profit de l'Angleterre

Toulon voit son trois-quarts centre fidjien, Waisea Nayacalevu, arrivé en 2022 en provenance de Paris, rejoindre les rangs des Sharks pour la saison 2024/25.

C'était dans les cartons ces dernières semaines. Toulon voit son trois-quarts centre, Waisea Nayacalevu, prendre le large vers de nouveaux horizons. À 33 ans, le capitaine fidjien s'apprête à rejoindre les rangs des Sale Sharks pour la saison 2024/25, laissant derrière lui une empreinte indélébile dans le Top 14.

Waisea, dont le talent sur le terrain n'est plus à prouver, n'a pas caché son impatience avant de commencer ce nouveau chapitre de sa carrière outre-Manche: "Je regarde la Premiership depuis longtemps et j'ai toujours pensé que j'adorerais y jouer un jour et découvrir le rugby en Angleterre."

Une aventure anglaise qu'il embrasse avec enthousiasme, porté par l'envie de se mesurer à de nouveaux défis et de partager son expérience avec les jeunes talents de la formation anglaise. Sa venue chez les Sharks, officialisée ce samedi, s'inscrit dans une dynamique de renouveau, suivant le départ de Manu Tuilagi.

Ce dernier pourrait bien faire le chemin inverse et débarquer en Top 14. Plusieurs fois annoncé dans l'Hexagone, l'international anglais serait dans le viseur de l'USAP mais aussi du MHR et de Bayonne. Pour l'heure rien d'officiel, d'autant que le centre laisse planer le doute comme le rapporte Le Figaro : "Pour être honnête, je ne sais pas vraiment ce que je ferai demain !"

Capitaine de la sélection fidjienne lors de la dernière Coupe du Monde, Nayacalevu a su montrer sa valeur sur la scène internationale, promettant ainsi de vibrantes performances sous le maillot des Sharks. Il confie, animé d'une passion indéniable pour son sport : "Je suis tellement excité d'arriver là-bas et de rejoindre les garçons et de voir comment je peux contribuer à l'équipe."

Avant de rejoindre le RCT, Waisea Nayacalevu avait le bonheur du Stade Français pendant dix ans, jouant pas moins de 185 matchs pour un tal de 75 essais. Il a été plus discret sur la rade avec sept réalisations en l'espace de 29 rencontres.

J'ai hâte de jouer avec certains des gars contre lesquels j'ai joué, comme Tom Curry et George Ford. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs très talentueux dans l'équipe des Sale Sharks et je suis ravi de partager mon expérience et de les aider à se développer autant que possible.

À Sale, l'attente est grande de voir Waisea pour s'épanouir dans cette nouvelle ère. Reconnu pour sa vitesse et sa puissance, il sera à n'en pas douter un atout précieux pour l'équipe d'Alex Sanderson. Laquelle occupe pour l'heure la 7e place du championnat anglais après douze journées avec sept victoires au compteur.