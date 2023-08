RUGBY. TRANSFERT. Top 14. Joris Segonds (Paris) futur ouvreur numéro 1 à Bayonne ?

L'ouvreur Joris Segonds pourrait quitter le Stade Français à l’issue de la saison 2023/2024. En fin de contrat, il pourrait signer sur le long terme à Bayonne.

Le rideau semble prêt à tomber sur le chapitre Joris Segonds au Stade Français Paris. L'ouvreur, arrivé en 2019, préparerait son adieu imminent. En effet, son contrat touche à sa fin en juin 2024, et les signaux laissent entendre que Paris ne prolongera pas son aventure.



Tandis que le coup d'envoi du championnat n'a pas encore retenti avec la réception du Stade Toulousain, l'Aviron Bayonnais se profile comme sa possible nouvelle demeure. Après une saison 2022/2023 prometteuse, les Basques veulent s'installer durablement dans l'élite. Et Segonds pourrait les y aider.

Les racines de cette union en gestation ne sont pas si vieilles. En avril dernier, Joris Segonds avait déjà échangé avec Philippe Tayeb, le président de l'Aviron, à Anglet selon le Midi Olympique. Là, Segonds aurait eu l'occasion d'apprécier le nouvel écrin de l'Aviron. Récemment, les émissaires bayonnais auraient intensifié leurs efforts pour séduire le Parisien.

Un précontrat aurait été évoqué, et il est question d'un engagement qui pourrait s'étendre sur quatre à cinq années. Le dessein de Bayonne est clair : Joris Segonds pourrait bien devenir leur ouvreur de prédilection à l'avenir, à l'heure où le vétéran Camille Lopez songe à son crépuscule rugbystique.



Lopez, 34 ans, maître des opérations sur le terrain basque la saison dernière, possède d'une option pour une année de plus dans son contrat. Une option susceptible d'être activée vu ses performances éclatantes, selon les dires du président Tayeb en juin dernier.



L'ancien artilleur connait en effet une seconde jeunesse à Bayonne. Pour sa première saison sous ses nouvelles couleurs, il a participé aux 26 rencontres de la saison, dont 23 comme titulaire, et une moyenne de 73 minutes passées sur le pré selon All Rugby. Auteur de 182 points, il a passé pas moins de sept drops ! VIDÉO. RUGBY. ''T’es passé à deux doigts'' : Lopez chambre Parra après Bayonne - Stade FrançaisCependant, l'énigme persiste : Segonds et Lopez cohabiteront-ils sur la pelouse de l'Aviron ? L'horizon reste ouvert, chargé de promesses et d'interrogations. Pour l'ancien joueur du Stade Aurillacois, le futur se peaufine avec les contours de bleu et blanc de l'Aviron Bayonnais. À 26 ans, il a encore de très belles années de rugby devant lui. Il pourrait apprendre aux côtés de Lopez avant de devenir le numéro 1 au poste.