RUGBY. TRANSFERT. TOP 14. Après Vunipola et Rayasi, Vannes officialise la signature de Tani Vili

Tani Vili rejoint le RC Vannes pour deux saisons. Après des débuts prometteurs à Clermont, il arrive en Bretagne déterminé à faire briller son nouveau club en Top 14.

C'est officiel, le RC Vannes annonce la signature de Tani Vili pour les deux prochaines saisons. Le centre de 23 ans, originaire de Brive et issu d'une famille wallisienne et néo-calédonienne, apporte avec lui son envie de revanche.

Pour le RC Vannes, cette signature est une preuve de ses ambitions en Top 14. Avec Tani Vili, le club breton se dote d'un atout de poids pour atteindre ses objectifs.

Pour rappel, le promu pourra aussi compter sur le joueur des Hurricanes Salesi Rayasi (1,93m, 27 ans), le centre néo-zélandais Francis Saili, le pilier anglais Mako Vunipola ou encore Filipo Nakosi et Iñaki Ayarza.

Durant ses quatre saisons à Clermont, Vili a impressionné par sa solidité et son impact physique, ce qui lui a valu une sélection en équipe de France pour la tournée au Japon en 2022. Ses performances lui ont ensuite permis de s'engager avec l'Union Bordeaux Bègles, où il a connu une saison 2022/23 réussie avec 22 matchs disputés, dont 14 en tant que titulaire.

Cependant, la saison suivante a été plus compliquée pour Vili, avec un temps de jeu réduit. Désireux de retrouver son meilleur niveau, il arrive à Vannes avec une détermination sans faille.

"Je suis très heureux de rejoindre le RC Vannes. Le Top 14 est un nouveau challenge pour le club et j’ai moi-même besoin de relever de nouveaux défis. J’ai hâte de démarrer la saison et de montrer, tant à titre personnel que collectif, que nous pouvons nous installer au très haut niveau", a-t-il déclaré via le site officiel du club.

Bien décidé à se maintenir, Vannes est décidément très actif sur le marché des transferts. Cela sera-t-il suffisant pour rester dans l'élite ? Une chose est sûre, Tani Vili est prêt à tout donner pour son nouveau club et écrire une nouvelle page de sa carrière avec le RC Vannes.