RUGBY. TRANSFERT. Qui ferait bien de s'offrir les services du colosse Abraham Papali'i ?

Visiblement pas conservé par le CA Brive, Abraham Papali'i pourrait intéresser bons nombres de clubs en Top 14 ! Ce colosse serait également la cible de clubs anglais !

Une saison en Corrèze et puis s'en va !

Recrue phare de la saison 2022/2023, Abraham Papali'i était venu en Corrèze dans le but de faire oublier le départ de So'otala Fa'aso'o vers les London Irish. Il faut dire que, niveau puissance et gabarit, les dirigeants du CAB n'ont pas perdu au change ! En effet, So'otala Fa'aso'o avoisinait les 136kg environ pour 1m94, tandis que Papali'i pèse 125kg pour "seulement" 1m92. Cette saison, l'ancien joueur de rugby à XIII s'est illustré par son efficacité offensive, n'hésitant pas à porter les ballons derrière sa mêlée. Papali'i était devenu un joueur incontournable du système de jeu de Jérémy Davidson, qui le titularisait aussi bien en Top 14 qu'en Challenge Cup. Ce joueur néo-zélandais avait longtemps porté le record de courses ballon en main dans le championnat ! Néanmoins, depuis l'arrivée de Patrice Collazo, le temps de jeu du numéro 8 fond comme neige au soleil. Le technicien préfère aligner des profils moins denses, mais plus conformes à son projet de jeu, à l'image de Rodrigo Bruni. Depuis l'arrivée de Collazo en Corrèze, Papali'i n'a joué que 5 matchs, pour une petite titularisation en Challenge Cup face à son ancienne équipe du Connacht. À seulement 29 ans, Papali'i n'en est qu'à sa quatrième saison professionnelle de rugby à XV, et possède encore une marge de progression intéressante.

RUGBY. Ovni parmi les grosses écuries de Nationale, comment Blagnac se retrouve aux portes de la ProD2 ?

Un point de chute ?

À l'image de Fa'aso'o, qui a posé ses valises en Angleterre, au London Irish, Papali'i serait convoité de l'autre côté de la Manche. Bien que les propositions représentent de belles opportunités pour le colosse néo-zélandais, des clubs de Top 14 pourraient se positionner sur le joueur. En effet, avec le départ de Jordan Joseph, la Section Paloise pourrait jeter un coup d'œil sur le troisième ligne centre, si ce n'est pas déjà fait. Puis, Perpignan ne serait également pas malheureux de récupérer Papali'i, d'autant plus que Brad Shields est en partance pour les Hurricanes. Enfin, le RCT pourrait aussi être attentif au choix du numéro 8, notamment, car le club se détache de Sergio Parisse, qui prend sa retraite, ainsi que de Mathieu Bastareaud et Raphaël Lakafia qui sont en fin de contrat. Reste désormais plus qu'à voir où atterrira le colosse corrézien.

RUGBY. TOP 14. Xavier Garbajosa ne ferait-il plus l'unanimité dans le vestiaire du LOU ?