RUGBY. CHAMPIONS CUP. « Tout ça pour un mec qui va jouer de la guitare à Thomond »

Alors que la star Ed Sheeran va se produire à Thomond Park ce week-end, comment les supporters du Munster réagissent-ils à la délocalisation de leur quart ?

Un comble pour les supporters du Munster. Devoir aller à l'Aviva Stadium de Dublin pour encourager son équipe basée à Limerick en Coupe d'Europe. Qui plus est pour un quart de finale de Champions Cup face au Stade Toulousain. Une aubaine sans doute pour ce dernier. L'atmosphère de l'Aviva sera beaucoup plus facilement gérable que celui du Thomond Park. Le stade de Limerick, le jour des grands matchs, offre une ambiance unique au monde qui sert de 16ᵉ homme aux Irlandais.

Même si le club a fait au mieux pour organiser l'évènement, avec des bus en partance de Limerick, Cork ou Shannon et des prix inférieurs à ceux qui avaient été proposés pour le huitième de finale face à Exeter, la pilule reste difficile à avaler pour certains supporters. "Il n'y a plus l'avantage du terrain. Quel est l'intérêt de terminer sa phase de poule invaincu si en phase finale on ne joue pas à domicile ?". À entendre les supporters, le match à Dublin est presque sur terrain neutre. "Triste que l'argent soit avantagé au profit du rugby", peut-on lire également. Car le concert d'Ed Sheeran rapportera effectivement beaucoup de liquidité aux caisses du club.

"Tout cela parce qu'un mec va jouer de la guitare à Thomond". Effectivement, dit comme ça, il y a de quoi enrager pour les supporters du Munster. Mais il faut tout de même rappeler que le concert est prévu depuis un an. Bien avant que le calendrier de la Champions Cup ne sorte. Malgré tout, la possibilité de jouer dans un stade gaélique n'a pas été étudiée par le club. Que ce soit le Pairc Ui Chaoimh de Cork ou le Gaelic Ground de Limerick, tous deux avec des capacités d'environ 45000 places (néanmoins seulement 20000 places assises), la GAA, l'association des Sports Gaélique d'Irlande, refuse catégoriquement que d'autres sports se délocalisent dans ses stades. On se souvient notamment des contestations en 2007, et jusqu'à 2010, lorsque l'Irlande était venue jouer à Croke Park le temps que son stade national soit rénové.

Aller jouer à Dublin était donc la seule solution. En France, on pourrait imaginer une rivalité équivalente serait entre Toulouse et Castres. Vous imaginez ce que cela implique pour les supporters des deux camps d'aller jouer chez son voisin. Historiquement, la rivalité entre les Irlandais du sud et ceux de l'est, reste très ancrée. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Les habitants de la province du Munster gardent en eux le méprit qu'ils subissaient de la part du reste du pays, notamment lorsqu'il s'agissait de composer la sélection nationale d'Irlande. Les "ploucs du Munster face aux citadins bourgeois de Dublin". Voici grossièrement le tableau et ce que ressentait la Red Army à l'époque. Gerry McLoughlin, dans la préface du livre "Stand Up and Fight" d'Allan English, explique à merveille cette rivalité. Un jour où il est allé voir le Munster affronter les All Blacks en tournée en Europe dans les années 60, il échangeait avec son père, conducteur de bus :

Qui est le joueur couvert de sang ?

C'est Mick O'Callaghan.

Est-ce qu'il joue pour l'Irlande ?

Non. Une seule misérable sélection. Tu vois, il joue pour le Munster. Si tu viens du Munster, tu dois être deux fois meilleur que ceux qui viennent du Leinster ou de l'Ulster.

Gerry venait de Shannon, et décrivait sa famille et son entourage comme la classe moyenne travailleuse, qui n'aurait jamais accès à la sélection irlandaise. À tel point qu'aucune caméra de télévision n'était venue couvrir la rencontre de 1978 entre le Munster et les All Blacks, remportée pourtant par les Irlandais. Tout ce mépris affiché à l'époque par Dublin, quitte à volontairement ignorer les exploits de Limerick, reste encore dans l'ADN des supporters et membres de la Red Army. Elle défilera tout de même à l'Aviva Stadium ce samedi pour soutenir son équipe face au Stade Toulousain, en vu d'une potentielle rencontre en demi-finale... face au Leinster.