RUGBY. Coupe d'Europe. Exploits, humiliation...Toulouse a tout connu en Irlande

Ce samedi soir, Toulouse se déplace à Belfast pour affronter la province irlandaise de l'Ulster. Retour sur les derniers matchs du Stade en Irlande.

Toulouse et l'Irlande entretiennent une liaison historique. Sa rivalité avec le Munster en est un magnifique exemple. Le Stade Toulousain a ainsi réalisé de nombreux matchs mémorables en Coupe d'Europe là-bas, et tentera de faire de même ce samedi soir pour le huitième de finale retour de la Champions Cup. Retour sur les déplacements des rouges et noirs en Irlande ces dernières saisons.

Munster - Toulouse, huitième de finale 2021

Un match rentré dans l'histoire. Pas seulement pour le tchik-tchak d'anthologie de Mathis Lebel face à Andrew Conway. Mais parce que ce jour-là, Toulouse a gagné pour la première fois de son histoire au Thomond Park de Limerick sur le score de 40 à 33. Malgré un match XXL de Damian de Allende et du paquet d'avant irlandais, les Toulousains ont été portés par une charnière Dupont-Ntamack exceptionnelle, qui a (déjà à l'époque) fait la différence.

Ulster - Toulouse, Poule 2020

Quelques semaines après le sacre d'Exeter pour la saison reporté 2020 de Champions Cup, Toulouse et l'Ulster ouvraient la saison 2020-2021 au Kingspan Stadium de Belfast. Une victoire sérieuse 22 à 29 des Toulousains, encore une fois portés par une très grande charnière et une défense solide pour contenir les derniers assauts irlandais en fin de rencontre.

Connacht - Toulouse, poule 2020

Un match de poule en janvier 2020 à Galway, qui n'a pas marqué les esprits par son niveau de jeu. Une victoire 7-21 de Toulouse pour s'assurer une qualification pour les quarts de finale. Mais une situation assez cocasse en fin de match. Les hommes d'Ugo Mola avaient terminé à 13 contre 15 suite à un jaune de Yohan Huget pour un plaquage non maitrisé, et un rouge de Zack Holmes pour un plaquage haut. Ironie du sort, Luke Pearce, arbitre de la rencontre, avait déjà sanctionné Zack Holmes d'un carton rouge quelques mois plus tôt en quart de finale de Champions Cup à la Paris Défense Arena pour un plaquage haut sur Juan Imhoff…

Leinster - Toulouse, demi-finale 2019

Déjà confrontés deux fois lors des phases de poule, Dublinois et Toulousains se retrouvaient pour la belle dans ce qui s'annonçait être un match d'anthologie. Et le niveau fût à la hauteur des espérances. Les Irlandais, plus expérimentés, ont tout de même pris le dessus sur leurs adversaires pour se qualifier en finale (30-12). Le Stade Toulousain a beaucoup appris de cette défaite par la suite.

Munster - Toulouse, quart de finale 2017

Un naufrage. Une défaite 41-16. Une humiliation pour un club historique de la Coupe d'Europe. Toulouse s'est effondré à la suite de cette rencontre en Top 14. Mais c'est surtout le comportement des joueurs qui avait fait parler. Peu concernés sur le terrain, beaucoup plus en après-match. De l'encre avait coulé ce jour-là, et avait marqué la fin de l'ère René Bouscatel au Stade Toulousain, avant l'arrivée de Didier Lacroix à la présidence du club.

On retiendra également comme rencontres la débâcle à Belfast en 2015, l'élimination en quart de finale en 2014 à Limerick, mais surtout, la demi-finale d'anthologie en 2011 à Dublin face au Leinster. Les deux équipes, au sommet de leur jeu, se sont répondus coup pour coup. Le rouleau compresseur irlandais, a finalement pris le dessus sur des Toulousains entreprenants, mais en manque de réussite aux moments opportuns. Espérons que la rencontre de samedi face à l'Ulster en soit autrement.