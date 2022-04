RUGBY. Champions Cup. Les clés du match : comment Toulouse peut-il renverser l'Ulster ?

Malgré une défaite 26-20 à domicile au Stadium la semaine dernière face à l'Ulster, Toulouse peut toujours se qualifier pour les quarts de finale de la Champions Cup.

Six points d'écarts entre Toulouse et l'Ulster à l'issue de la première manche. Autrement dit, un écart largement à la portée des Toulousains. Comme le disent les médias britanniques d'ailleurs : "cela ne représente qu'une action d'éclat de Toulouse". Les Ntamack, Dupont, Mauvaka, Ramos et consorts, sont largement capables en effet de réaliser une action folle pour renverser la rencontre et prendre la mesure des Nord-Irlandais à Belfast. La tâche sera tout de même difficile. En plus du contexte et de l'atmosphère hostile, plusieurs points seront essentiels pour permettre au Stade Toulousain de se qualifier et tenter de conserver sa couronne européenne. VIDÉO. Champions Cup. Battre l’Ulster de plus de 6 points à domicile, Toulouse l’a déjà fait en 2020 !

C'est la toute première clé de la rencontre. À 14 contre 15 pendant 70 minutes, les Toulousains ont laissé beaucoup de plumes sur la pelouse du Stadium pour tenter de revenir et recoller au score. Là où les Nord-Irlandais se sont montrés attentistes et patients, pour accélérer et marquer aux meilleurs moments. Les efforts effectués le week-end dernier, se répercuterons lors du match retour et donnent donc un avantage à l'Ulster. Surtout si la rencontre est indécise.