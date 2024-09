RUGBY. Toulouse verrouille un de ses couteaux suisses de luxe pour les trois prochaines saisons

Leader du Top 14 et toujours invaincu après trois journées de championnat, le Stade Toulousain connaît un début de saison paisible et en a profité pour prolonger un joueur important de son effectif.

Paul Graou a dit oui

Arrivé en Top 14 sur la pointe des pieds, il y a deux saisons, Paul Graou s'est vite imposé comme une doublure de luxe à Antoine Dupont et a mené les Toulousains vers de beaux succès en l'absence du meilleur joueur du monde.

Néanmoins, son contrat s'arrêtant en juin 2025, Graou était convoité par bon nombre de clubs de Top 14, qui avait même fait du demi de mêlée une priorité. C'était en effet le cas de l'UBB ou du Racing 92 qui lui promettait une place de titulaire.

Ce dernier était aussi annoncé du côté de l'Aviron Bayonnais, qui voulait Graou pour palier les départs de Rouet et de Machenaud, ou encore de Perpignan et même de Montpellier qui faisait les yeux doux au joueur de 27 ans.

Toutefois, le vainqueur du Top 14 et de la Champions Cup se sent bien dans la ville rose, et a décidé de prolonger pour les trois prochaines saisons avec le Stade Toulousain, selon les informations de nos confrères de l'Équipe.

Graou est devenu un joueur phare du vestiaire toulousain, et bien que Dupont soit le titulaire indiscutable, il réussit tout de même à obtenir un temps de jeu décent. La saison dernière, il a joué 28 matchs dont 19 comme titulaire, participant également aux phases finales.

Cette année, Toulouse aura encore besoin de lui, et il a d'ailleurs été par deux fois titulaire lors des trois derniers matchs. Formé à Auch, son style de jeu colle parfaitement à l'ADN du Stade Toulousain, qui a su trouver les arguments pour le faire rester dans la maison rouge et noir.

La seule interrogation que nous avons : Est-ce que Graou pourra connaître les joies de la scène internationale en restant à Toulouse ? Ce dernier a prouvé la saison dernière qu'il pouvait prétendre obtenir sa chance en Bleu, sans y parvenir. L'avenir nous le dira.

