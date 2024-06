RUGBY. Toulouse, Montpellier, Castres... Cet ancien pensionnaire du Top 14 continue sa carrière en Fédérale 1 !

Rares sont les joueurs qui descendent de plus de deux étages en ayant goûté aux joutes du Top 14. Pour cet ancien du MHR, la saison prochaine se dessinera en Fédérale 1 !

Du Top 14 à la Fédérale 1 !

Aujourd'hui, nous allons vous parler du cas d'Antoine Guillamon, pilier droit au gabarit hors norme, qui s'est engagé pour la saison prochaine avec une équipe de Fédérale 1 !

À près de 140 kg et plus de 1,90 m, le joueur de 33 ans a connu de belles saisons en Top 14, et plusieurs écuries de très haut niveau ! International U20, il fait ses débuts dans l'élite avec le Lou, alors qu'il n'est âgé que de 19 ans !

Très vite, sa puissance combinée à sa mobilité en fait un espoir au poste, et ce dernier joue 13 rencontres dès sa première saison chez les professionnels. Ensuite, Guillamon prend la direction du Stade Toulousain, pour deux saisons, mais ne porte le maillot rouge et noir qu'à 10 reprises.

Le robuste pilier signe ensuite à Oyonnax et réalise une saison 2015/2016 pleine, avec 20 feuilles de match dont 13 titularisations. Ses performances lui ouvrent les portes du MHR, durant cinq saisons.

Membre actif de la rotation, et enchaînant les feuilles de matchs lors des premières saisons dans l'Hérault, les blessures seront trop présentes lors des deux dernières années, l'obligeant à se relancer ailleurs. Il a tout de même joué 61 matchs avec le MHR.

En 2021, ce dernier signe alors avec le CO, dans le Tarn, mais une fois de plus, les pépins physiques se mettront en travers de sa route. En plein cœur de la saison 2022/2023, Guillamon décide de prendre sa retraite sportive, à 32 ans, alors qu'une nouvelle année sous les couleurs de Castres était enregistrée dans son contrat.

Mais voilà, le grand gaillard né à Marssonas dans l'Ain va reprendre du service à compter de la saison prochaine ! En effet, Guillamon s'est engagé avec Villefranche-sur-Saône, non loin de sa ville de naissance.

Dans le communiqué diffusé par le club, l'ancien joueur du Top 14 exprime toute sa joie de rejoindre son nouveau club : "J’arrive dans une ville et un club que je connais. Mes grands-parents sont caladois, ma mère est née à Villefranche, en faisant ce choix, je rends aussi hommage à mon héritage familial. Le rugby m’a permis de découvrir de beaux endroits, mes enfants sont nés à Toulouse et Montpellier, mais à la fin de ma carrière, il nous semblait logique avec mon épouse de revenir dans la région retrouver nos familles".