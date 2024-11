RUGBY. Toulouse chute à Bayonne, l’UBB leader, nos pronos de la 9e journée de Top 14

Ce week-end de Top 14 s’annonce électrique avec des affiches qui risquent de bousculer le classement, voici nos pronostics pour chaque rencontre.

ASM Clermont – Union Bordeaux Bègles

L’UBB se déplace chez la meilleure équipe du championnat à domicile sans ses internationaux. Jalibert, Bielle-Biarrey et Penaud sont retenus à Marcoussis, mais Buros, Lamothe, Lucu et Gazzotti sont de retour en club. Côté Auvergnat, de nombreuses absences sont également à déplorer : Kremer, Raka, Fainga’a et Hamdaoui sont out. L’ASM devra se remobiliser après la gifle subie au Stade Français. La première surprise de cette 9ᵉ journée est peut-être là, courte victoire de l’UBB.

RUGBY. Yoram Moefana (UBB) suspendu mais apte à jouer avec le XV de France

Voilà deux équipes qui ont bien des choses à se faire pardonner. Le RCT a chuté très lourdement au Stadium de Toulouse dimanche dernier (57-5). Quant à Lyon, ils ont encaissé presque autant de points à domicile face à Bayonne (38-49). Avec Baptiste Serin de retour de blessure et Ollivon, Villière et Frisch libérés par Fabien Galthié, Toulon semble mieux armé pour ce match. Victoire du RCT sans bonus de part et d’autre.

Le MHR s’est rassuré la semaine dernière en ne pliant pas face aux assauts rochelais sur sa ligne (16-0). Le match référence de ce début de saison ? Probablement. De là à aller gagner au stade Pierre Fabre, rien n’est moins sûr. Les Tarnais sont vexés de repartir de La Rabine avec 0 point. Réaction attendue à domicile face à une équipe supposée inférieure et privée de Stuart Hogg. Victoire bonifiée du CO.

Le RCV s’est rassuré le week-end dernier grâce à une belle victoire devant son public face à Castres (34-28). Déplacement ultra-important en terres catalanes face à un concurrent direct pour le maintien. D’autant plus que l’USAP est amputée de ses meilleurs éléments. Tuilagi, Van Tonder, McIntyre, Duguivalu sont sur le carreau (entre autres). Le match sera serré, léger avantage à Perpignan qui a plus d’expérience dans ce genre de confrontations.

Malgré une victoire face à l’USAP samedi dernier, le Racing 92 est loin d’être convaincant en ce début de saison. Huitièmes au classement, les choix de Stuart Lancaster posent question et la crise semble proche. La Section devra courber le dos avec une équipe complète à l’infirmerie. Ajoutez à cela Emilien Gailleton retenu à Marcoussis et cela commence à devenir compliqué. Mais on sait que le Racing 92 est une tout autre équipe sans son maitre à jouer Nolann Le Garrec. Courte victoire paloise dans une rencontre indécise.

TOP 14. Népotisme ou simple mérite ? Stuart Lancaster répond aux critiques envers son fils

La Rochelle-Stade Français

Ça y est, les doublons sont là et le Stade Français va tenter d’en profiter en affrontant des équipes décimées ! Cependant, vu l’état de forme des Parisiens, une victoire en terre rochelaise parait difficilement envisageable. Les Maritimes seront vexés de leur déroute à Montpellier (16-0) et voudront se rattraper devant leurs supporters. Malgré les absences des internationaux et la suspension de Cancoriet, victoire des locaux sans bonus.

Bayonne-Stade Toulousain

Une affiche de très (très) haut niveau entre les deux équipes les plus en forme du moment ! L’Aviron Bayonnais vient de passer 50 points au LOU à l’extérieur sans le meilleur joueur du championnat depuis le début de saison : Sirelli Maqala. 6 essais marqués, 32 plaquages cassés, 9 franchissements, le Fidjien marche sur l’eau. En face, Toulouse arrive sans ses internationaux, mais devrait aligner une très belle équipe. Castro-Ferrera et Barassi sont de retour, Jelonch, Lebel et Brennan ont été relâchés par le staff des Bleus. Victoire de Bayonne à Jean Dauger, 3ᵉ défaite de la saison pour les Rouge et Noir.