RUGBY. Toulon. Marketing, greenwashing, les supporters n'adhèrent pas du tout au maillot turquoise

Le RCT a dévoilé un maillot extérieur turquoise et expliqué les raisons de ce choix. Mais les supporters n'ont pas du tout adhéré à cette initiative.

Que du marketing... — retali jerome (@jerome8379) August 26, 2022

On va pas se mentir, un maillot à mi-chemin entre Bayonne et le Racing 92, style délavé à la javel, n'est pas vraiment ce qu'on attendait pour un maillot extérieur, que l'on va régulièrement voir cette saison.

Par ailleurs il y a sûrement tout un tas d'organismes et de fondations — Aurélien Maestracci (@aurelien_) August 26, 2022

Ma réaction ⬇️ pic.twitter.com/1AKLvc3rUW — Gégé di Farigouletto (@farigouletto) August 26, 2022

Notre vision en tant que passionné n’est pas comprise, seule la vision mercantile guide leurs choix.

Quand nike est venu présenter les maillots, le club aurait dû mettre un stop direct à cette idée de maillot turquoise. — Juju (@2016_Juju) August 26, 2022

Et puis va savoir dans quel ordre ont été fait les choses ? Tiens, un maillot turquoise! 🤔On va trouver une belle cause pour le vendre et justifier cette duperie. Je serai très surpris que le partenariat ait initié le choix de coloris, à d’autres ! 😏 — Ze Coursier (@JlsPro) August 26, 2022

Autant j'étais sceptique sur le changement de couleur autant je suis rassurée que ce soit soit pour une vraie raison et une cause noble que par plaisir de notre prez après le design on pourra toujours en discuter chacun ses goûts. — Le rugbyman du sud (@bakkies_8) August 26, 2022

Mais il est affreux , sans parler du manque de respect envers nos couleurs , et en prenant en compte « l’idée » il reste affreux. Si Lemaitre voulait un maillot bleu il avait qu’aller au racing — Martin (@HyzyMartin) August 26, 2022

N étant pas foncièrement fermé aux couleurs non historiques… on peut qd même dire que pour le coup il est degueulasse …. J aurais tant aimé un noir avec ce bleu ciel …. Mais la franchement c décevant — maaa nounou... (@lvh10) August 26, 2022

Autant la cause est belle et j’aime beaucoup la couleur, autant pour trouver le blason sur le maillot t’as l’impression de jouer à « où est Charlie ». Vraiment faut arrêter de vendre le moindre centimètre carré de tissu aux sponsors c’est très moche je trouve. — supo kanchino (@ChanelLimesten) August 26, 2022

Chaque saison, toujours des critiques plus ou moins fondés. Je ne suis pas fan non plus.

Je peux comprendre certains qui n'adhèrent pas le turquoise, il faut faire avec. Attendons le troisième maillot qui sera noir.

Nous serons toujours derrière notre équipe. Allez Toulon 🔴⚫️ — Souhil - Reideen Of Matrix (@reideenofmatrix) August 26, 2022

La preuve qu’après la tentative raté de Puma le bleu ciel c'est toujours une mauvaise idée pic.twitter.com/Gjrhh5P74l — tibozor_ (@tibozor) August 26, 2022

Je suppose que le club croule sous l'argent (?) pour se passer des recettes de la vente de ce maillot qui n'a aucun lien avec "parce que Toulon, rouge et noir !" et donc qu'aucun supporter ne voudra porter. Dès fois je me demande ce qu'ils ont dans la tête... — Jissaye (@Jissaye) August 27, 2022

Un thème d’engagement que l’on a tous au cœur mais quand on connaît les marges de l’industrie textile, on est en droit de penser qu’à 10 euros ça tenait la route, à 3€ on est pas loin du greenwashing. Dommage. — Eric Pansier (@Pansier2) August 26, 2022

On a connu bien pire 😉 — MAYOLAIS 🏉❤🖤⭐⭐⭐ (@MAYOLAIS) August 26, 2022

je m'attendais a rien mais je suis quand même déçu je le trouve très laid et bizarre — ⚡Lucas⚡ (@Mewlucas24) August 26, 2022

La protection des mers et des océans symbolisée par des maillots produits et acheminés depuis l’autre bout de la planète… un business en or pour notre équipementier !! Si encore il était beau !! — Charly Bill (@CharlyBil) August 26, 2022

Et pourquoi pas jouer avec une queue de sirène plutôt et avoir un joli maillot ? pic.twitter.com/R6IMAUUijW — Joel (@_CKoi_) August 26, 2022